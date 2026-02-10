Exreina colombiana tomó decisión tras varios años de matrimonio: “Pruebas que solo nosotros conocemos”

Paula Andrea Betancur se consolidó como una de las figuras más admiradas del país gracias a su belleza, carisma y proyección. Desde muy joven destacó en el mundo del entretenimiento, especialmente tras su recordada participación en Miss Universo durante la década de los 90, experiencia que marcó un punto clave en su carrera.

La empresaria supo cautivar al público con su elegancia, presencia y preparación, lo que le permitió incursionar en distintos escenarios y mostrar facetas más allá de los certámenes de belleza. Con el paso del tiempo, la antioqueña decidió compartir aspectos de su vida a través de las plataformas digitales, donde construyó una comunidad fiel que sigue de cerca sus historias, experiencias y reflexiones.

Sin embargo, recientemente, Paula Andrea Betancur llamó la atención de sus fieles seguidores con una decisión que tomó dentro de su matrimonio con Luis Miguel Zabaleta, con quien lleva varios años.

La exreina indicó que celebró sus bodas de bronce, reafirmando el vínculo que tiene con el famoso dermatólogo. Ambos disfrutaron de una ceremonia distinta, dándose el ‘sí’ una vez más.

“Amore mío, hoy celebramos ocho años de matrimonio, nuestras bodas de bronce, y lo primero que quiero hacer es darle gracias a Dios por ti (…) Nuestro amor ha pasado por fuego, por momentos difíciles, por pruebas que solo nosotros conocemos. Pero Dios ha sido fiel. Como dice su palabra, cuando pasamos por el fuego, él no nos deja solos… y aquí estamos, más fuertes, más reales, más unidos“, comentó en el pie de foto.

Al entregar sus palabras, la famosa afirmó que su interés era pedirle perdón a su pareja por todo lo que han vivido, enfatizando el amor tan grande que sentía por él.

“Hoy quiero decirte algo desde lo más profundo: perdóname. Perdóname porque no soy perfecta, porque tengo muchos defectos, porque a veces quiero amar bien y no siempre sé cómo hacerlo. Perdóname porque muchas veces todo lo hago con el corazón, aunque me salga mal o no sea como tú esperas. Pero nunca, nunca ha sido sin amor”, afirmó.

“Gracias por tu paciencia conmigo. Gracias por amarme, como dice la Palabra: con paciencia, con bondad, sosteniéndome incluso cuando no ha sido fácil. Gracias por cargar conmigo y con todo lo que soy: mi historia, mis hijos, mi familia, mi entorno, mis costumbres. Gracias por abrazar todo eso y quedarte”, concluyó.

Las imágenes fueron elogiadas por miles de personas, quienes admiraron su unión y su entrega.