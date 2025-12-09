Sofía Estrada, hija de Paola Turbay, habló de tema de salud que ha atravesado tras la pandemia: “El inicio de todo”

Paola Turbay es una de las figuras más queridas y reconocidas de la farándula colombiana. Su nombre quedó grabado en la historia del país tras convertirse en la primera mujer en llegar a la final de Miss Universo después del triunfo de Luz Marina Zuluaga a finales de los años cincuenta, un hito que llenó de orgullo a Colombia.

Aunque no obtuvo la corona y se quedó con el título de virreina, logró conquistar el corazón de los colombianos, quienes siguieron de cerca su trayectoria en el mundo del entretenimiento. Más de tres décadas después, ese cariño permanece intacto. Prueba de ello fue el éxito de la telenovela Ana de nadie, donde volvió a ganarse el apoyo del público, así como la positiva acogida de su interpretación antagónica en La venganza de Analía 2.

Sin embargo, más allá del terreno mediático, muchos curiosos posan sus miradas en Sofía Estrada Turbay, su hija, quien nació como fruto del amor con Alejandro Estrada.

La joven cautiva con su talento y belleza, y se desenvuelve en un terreno mucho más artístico y público.

La joven se enfoca en el modelaje y la actuación, y se abre paso en las redes sociales, donde cuenta un poco de su día a día, sus proyectos y las experiencias que atraviesa en un ámbito más personal.

Recientemente, Sofía Estrada llamó la atención con un inesperado video que compartió en su cuenta de Instagram, donde habló de un tema de salud que la afecta, con el fin de visibilizarlo y abordarlo más allá de lo básico.

La hija de la actriz mencionó que desde muy chiquita le dijeron que tiene quistes en los ovarios, por lo que optaron por tratamientos que ayudaran a mitigar los síntomas. En 2020 se centró más en el asunto, al observar cómo su cuerpo cambiaba y necesitaba otro tipo de información al respecto.

“Mi diagnóstico de SOP (síndrome de ovario poliquístico) fue el inicio de todo este camino. Lo que parecía solo “un problema hormonal” terminó abriéndome la puerta a entender mi salud hormonal femenina, mi cuerpo cíclico y la forma en la que vivo hoy. No soy doctora. Soy una mujer que aprendió a entender su cuerpo, sus hormonas y su SOP desde la paciencia y la autoobservación. Si alguna vez te has sentido perdida con tu cuerpo cíclico, este video es el comienzo de por qué hoy traduzco el lenguaje del cuerpo femenino”, explicó en el post.