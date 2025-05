Paola Turbay revela detalles sobre su nuevo papel como la gran villana de la televisión colombiana en “La Venganza de Analia 2”

Paola Turbay es uno de los rostros más reconocidos de la televisión y el mundo del entretenimiento colombiano. La exreina y actriz, de ascendencia libanesa, nacida en Houston, Texas, conversó con SEMANA a propósito del anuncio de la segunda temporada de La venganza de Analía, la exitosa producción que regresa cinco años después con una historia renovada. En ella, Turbay brillará por su papel antagónico como Paulina Peña, la rival directa de Analía, personaje protagonizado por Carolina Gómez.

Paola Turbay, Carolina Gómez y Marlon Moreno protagonizarán ‘La Venganza de Analía 2’ | Foto: Caracol Televisión

SEMANA: ¿Qué significa La venganza en Analía en su trayectoria actoral?

Paola Turbay: Significa haber podido desarrollar el personaje más maquiavélico que he tenido en mi vida. Porque he interpretado mujeres perversas que han sido malas y que tienen motivos para hacer lo que hacen, o también personajes con desórdenes mentales, pero una persona con unas motivaciones maquiavélicas no había tenido la posibilidad de hacerlo. Haber podido explorar este lado oscuro que puede llegar a tener un ser humano me parece bien. Porque, con toda seguridad, hay mujeres así. Como actriz y como psicóloga me resultó muy interesante.

SEMANA: ¿Cómo se siente siendo Paulina Peña, la villana de la historia?

P.T.: La gente dice que los antagónicos generalmente son más interesantes. Aunque depende del protagónico, porque Ana de nadie fue absolutamente divino. Eso sí, amé ese personaje. Creo que es el personaje más lindo que he hecho en mi vida. Fue muy especial, fue entrañable. Creo que manifesté a este nuevo personaje. Yo siempre dije que mi próximo personaje tenía que ser el polo opuesto. Y llegó, llegó en el antagónico, pero pienso que no hay que menospreciar ninguno, porque los papeles de reparto son fundamentales. Entonces, creo que lo que hay que pensar es dónde están los buenos roles, en dónde está el buen trabajo, y en este personaje está absolutamente. Creo que ella también va a tener su rol, va a brillar muchísimo este personaje. Es que además es el personaje nuevo que llega a la historia.

SEMANA: ¿Cómo llegó esa oportunidad a su vida?

P.T.: Todos los actores, cuando leían los capítulos que les mandaron, decían: “¿Quién va a ser Paulina?”, porque es que lo lees y dices: “¿Quién será?”. De hecho, habían arrancado grabaciones y no tenían a Paulina, mi personaje. A mí me habían llamado para otro personaje de Caracol cuando estaba terminando Ana de nadie y dije: “No, no soy capaz, yo necesito seis meses de descanso”, porque había quedado exhausta.

Sin embargo, a los dos meses se puso en contacto conmigo Clara María Ochoa y me comenta: “No, es que usted tiene que ser este personaje”. Y le respondí: “Pero necesito tiempo para prepararlo”. Ya habiendo descansado dos meses, pues pensé: “Sí, ya estoy bien, ya puedo arrancar otra vez”. Ahí, me mandó los libretos y eran increíbles para este personaje. Le dije: “Pues necesito tiempo”, me respondió: “No, no tenemos tiempo, ya arrancamos a rodar”. O sea, yo arranqué como al mes, mes y medio después de Ana de nadie. Todo el mundo estaba a la expectativa.

SEMANA: Hay una gran expectativa alrededor del lanzamiento de esta nueva temporada de La venganza de Analía porque también estará Carolina Gómez. ¿Cómo fue trabajar juntas?

P.T.: A nosotras nos tienen enfrentadas y yo no sé por qué. Yo creo que eso es casi que el reflejo de gran parte de la idiosincrasia colombiana, que piensan mucho en la competencia, a veces nos falta un poco más de cooperación o camaradería o sororidad, en el caso de las mujeres a nivel de percepción. La gente piensa o da por hecho que entre nosotras hay una competencia, que entre nosotras hay una rivalidad. Cuando hicimos Ventino, que estaba enfrentado a Ana de nadie, “el duelo de reinas”; entonces, como que a todo el mundo y a la gente le gusta el conflicto, le gusta ver esa oposición, cuando es totalmente lo contrario.

Cuando lanzamos cada una su proyecto, Ventino y Ana de nadie, ese día hablamos y nos dijimos: “Mucha suerte, que te vaya bien”, como que queríamos lo mejor para la otra. Ahora, cuando ya supimos que íbamos a trabajar juntas, fue muy emocionante. Y es que es un placer, cuando trabajamos juntas es un verdadero placer. De hecho, hay un pódcast que hicimos hace poco y eso era risa tras risa, ahí la gente puede ver la relación que tenemos. Hay mucha admiración, hay mucho respeto y hay mucha conexión cuando estamos juntas.

SEMANA: ¿Le ha costado el cambio de look en sus personajes?

P. T.: No, al contrario, me parece maravilloso, porque estar igual en todo si es una jartera, como dice un amigo: “Está como una foto, nunca cambia”. No, uno tiene que cambiar y tiene que poder traer a la mesa y al set las cosas totalmente distintas. Al público muchas veces le gusta encasillar a los actores, pero yo creo que la sorpresa es importante, y cuando lo ven a uno en algo totalmente distinto, eso genera más emoción y genera más curiosidad e interés.

SEMANA: ¿Cuál ha sido la mayor mentira que le han inventado a lo largo de su carrera actoral?

P.T.: La verdad es que la prensa ha sido muy amable conmigo. A casi todos los periodistas los conozco, a los fotógrafos, a los camarógrafos. Llevo 40 años frente a una cámara o más, conozco a mucha gente y cuando ellos se enteran de algo, me preguntan directamente. También la gente ha visto que mi vida es muy abierta, aunque tengo mis cosas privadas; tampoco es que ando mostrando todo, pero saben que estoy muy abierta con mis asuntos. Si acaso, lo más llamativo ha sido lo de la rivalidad que me armaron con Carolina Gómez, pero tampoco fue tan grave.

SEMANA: En retrospectiva, desde que estuvo en el reinado en 1991, ¿siempre supo que iba a llegar tan lejos?