Paola Turbay revela en SEMANA el polémico motivo que le impidió ser Miss Universo hace 30 años; “lamentablemente, no pudo ser”

Esta semana llegó a las pantallas del Canal Caracol su nueva novela Klass 95, una historia inspirada en el mundo de la belleza y los reinados, y en cuyos primeros capítulos se recrea un suceso que marcó a los colombianos en la década de los noventa: la participación de Paola Turbay en Miss Universo, en donde gracias a su belleza e inteligencia era gran favorita.

Sin embargo, la corona como la mujer más bella del planeta le fue esquiva. Y precisamente, durante el lanzamiento de esta nueva producción, la reina y ahora actriz conversó con SEMANA y rompió su silencio sobre el tema.

Paola Turbay, virreina en 1992. Perdió la corona de Miss Universo contra la candidada de Namibia. Foto: Pinterest

SEMANA: ¿Cómo fue revivir para Klass 95 su participación en Miss Universo?

Paola Turbay: Entiendo que fue muy emocionante y muy especial. A mis amigas les sacó lágrimas porque recordaron lo que fue el país en los 90, que vivía un momento muy complejo. A la gente se le olvida, pero los 90 fueron bastante tensos, sobre todo para nosotros los jóvenes de esa época. Entonces, de repente ver esta victoria, el segundo lugar en Miss Universo, fue como un paréntesis. Ver al país entero celebrar en ese momento, salir a la calle a tirar maicena y huevos, como se hacía en esa época, a pitar en los carros, a vibrar por algo como Miss Universo es muy bonito. y sentir que uno genera esa alegría es muy emocionante.

SEMANA: ¿Le sorprendió ver tanta gente volcada a las calles por una reina?

P.T.: ¿Qué tal eso? ¡Es una belleza! Hay que entender que en ese momento solo teníamos dos canales de televisión, muy pocas emisoras de radio, todo el mundo veía y escuchaba lo mismo. Los motivos de alegría y de frustración eran los mismos para todo el mundo. Y ver que yo era la que generaba esa alegría, era como wow. ¿Soy yo? Yo solo tenía 21 años en esa época. Era una niña. Y sentir que estaba recorriendo la 26 en un camión de bomberos como lo hacía la selección Colombia, era estar a otro nivel.

SEMANA: ¿Cómo fue elegir a la actriz perfecta que interpretara a Paola Turbay?

P.T.: En ese momento estaba haciendo una producción con Caracol y estaba muy en contacto con ellos, con las ejecutivas del canal. Y en un momento la productora me dijo: “Estamos buscando aún a la actriz para Paola Turbay”. Y le hablé de la actriz Manuela Valdez. La había conocido en un evento. Me parecía que podía interpretar a mi hija en Ana de nadie, y la recomendé para que interpretara a Paola Turbay en Klass 95. La vieron y les gustó. Manuela es divina.

SEMANA: ¿Cómo la aconsejó para que interpretara a la Paola Turbay de hace 30 años?

P.T.: Conversamos cositas. Quisimos trabajar más, pero en ese momento estaba super embolatada y no pude. Alguna conversación tuvimos y ella me mandó la foto cuando hizo la escena de la coronación con mi vestido de esa época que era igualito. Me dio mucha emoción.

SEMANA: ¿Cuál es su mejor recuerdo como reina?

P.T.: No sé. Es como cuando te preguntan cuál es tu mejor recuerdo como madre. No hay uno, es una sumatoria de grandes momentos. En el reinado más que ganarse una corona o un título, fue una sumatoria de momentos en los que construyes una relación con los colombianos. Uno viaja por el país, reconociendo las diferentes culturas, y gracias a eso conectas a un nivel muy bonito. La figura de una reina representa algo especial, siempre será asociado con alegría, con fiesta. El reinado fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Me regaló un vínculo muy profundo con los colombianos, que hoy en día, después de 30 años sigue vigente. Cuando traigo a mis amigos de Europa y Estados Unidos se mueren de la reina cuando en la calle me llaman reina. “¿Cual queen?”, dicen ellos. Es un título que llevaré con respeto con siempre.

SEMANA: ¿Es cierto que Colombia no ganó Miss Universo por la situación que vivía el país?

P.T.: Lo supe por lo que contaron los jurados y algunas personas de Miss Universo, incluso el presidente del reinado, quien se nos acercó a mis papás y a mi y nos dijo: “Si hubiera sido un año después o un año antes, habría sido Paola. Lamentablemente, no pudo ser”. Un jurado me dijo: “Queremos que sepas que tu eras Miss Universo. No sabemos que pasó”. Luego supe que parece ser que el jurado lleva a las tres mejores hasta la final y es la organizaciópn quien se encarga de decir cuál es el orden de esas finalistas. Uno de los chaperones de Miss Universo cuando vino a Colombia le dijo a Doña Tera: “Ese año no podía ser porque si nosotros llevamos a Paola por el mundo a encabezar una campaña la iban a bombardear con preguntas sobre narcotráfico o Pablo Escobar y se va a desviar la atención”. Igual, la reina que quedó, Michelle McLean, fue una gran Miss Universo y hoy es quien organiza Miss Namibia. No sé si yo hubiera sido doña Tera en Colombia. Como lo vi en la serie The Crown: “La corona siempre cae en la cabeza indicada”.

Paola Turbay | Foto: Instagram @paolaturbay

SEMANA: A pesar de ser reina, siempre ha apostado por la belleza natural...

P.T.: Es que todos tenemos nuestro ‘tumbao’. Todos, hombres y mujeres. Todos tenemos nuestro sex appeal y el secreto está en conocerse. En conocer dónde está la magia y las cualidades que te diferencian de todo el mundo. Creo que esa tendencia de parecerse a alguien y ajustarse a ciertos estereotipos es una falla porque uno se desconecta de su esencia. Nada mejor que ser uno mismo.

SEMANA: Hoy en día hay reinas casadas, con hijos, transgénero. ¿Cómo ve la evolución de los reinados?