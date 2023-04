La razón por la que Paola Turbay no ganó el concurso Miss Universo en 1992

Paola Turbay ha vuelto a ser tema de conversación gracias a su regreso a la televisión colombiana con Ana de Nadie, novela que es una especie de remake de Señora Isabel y que se emite todas las noches por el canal RCN.

En la novela, Paola se convierte en una mujer que ya superó la barrera de los 50 y que cree tener la vida perfecta: un hermoso hogar y un esposo impecable. Sin embargo, su mundo se viene abajo cuando se da cuenta de que su esposo está saliendo con una mujer mucho más joven. A partir de eso la protagonista comienza un viaje de autodescubrimiento, además de toparse con el verdadero amor, que es varios años menor.

La famosa se ha robado toda la atención porque, según comentan los televidentes, no le pasan los años. Y es que, Paola se sigue viendo tan bella como cuando quedó de virreina en Miss Universo.

Paola Turbay fue virreina de Colombia en los años noventa. - Foto: cuenta de instagram @paolaturbay

En su momento, varios expertos y fanáticos estaban seguros de que Paola se convertiría en Miss Universo, pero no fue así. Y finalmente, Lupita Jones, Miss Universo 1991 de México, coronó a su sucesora Michelle McLean, de Namibia.

Pero tiempo después se conoció la verdad de su derrota, que nada tuvo que ver con la belleza y talento de Turbay. Hace unos años, la artista fue entrevistada por la revista SoHo, y allí confesó que el presidente de Miss Universo le dijo a sus papás: “Miren, si esto hubiera sido doce meses antes, la reina era Paola, pero ahora infortunadamente no puede ser”.

¿Y qué quiso decir con eso? Que debido a la violencia aguda que se estaba viviendo en ese momento en el país por cuenta del narcotráfico, Paola no había podido ganar. Sin embargo, en el corazón de muchos siempre será ‘la reina de Colombia y del mundo’.

La exreina se ha ganado el corazón de los colombianos con su trayectoria. Foto: Instagram @paolaturbay. - Foto: Foto: Instagram @paolaturbay.

Para nadie es un secreto el gran éxito que ha tenido Paola con su personaje en Ana de Nadie,, y es que varias mujeres se han sentido identificadas, hasta la misma Turbay se ha sentido muy cercana al papel que protagonizó.

“Hasta yo lo he vivido. Siento que he dejado de hacer muchas cosas, no porque me toque ser mamá o hacer eso como esposa, sino porque uno elige en la vida ser mamá, ser esposa y a veces uno en ese rol de malabarista va moviendo las pelotas en diferentes momentos y siempre somos nosotras las últimas de la lista”, confesó en una entrevista con RCN.

De hecho, recientemente, la actriz colombiana publicó, a través de su cuenta oficial de Instagram, una reflexión sobre lo que la producción le dejó y algunas situaciones de su pasado que le “removió” su papel: “Cuando la historia de Ana de Nadie llegó a mis manos, me movió el alma”.

Continuó su mensaje explicando, que la novela ha servido como “ejercicio familiar” para reflexionar y reaccionar frente a situaciones que puede vivir hoy en día pueden vivir los televidentes (como lo logró en su día Señora Isabel), ya que aborda situaciones reales que muchas mujeres pueden llegar a enfrentar en algún momento de sus vidas, sintiéndose identificada con su personaje.

Paola Turbay mostró cómo se inundó su apartamento por fuertes lluvias en Bogotá - Foto: cuenta de instagram @paolaturbay

“Ahora que está al aire y se ha convertido en el fenómeno que es, claramente ha puesto a vibrar y a pensar a muchos. Se ha convertido en una conversación cercana y necesaria. Ha destapado heridas viejas mientras ha invitado a la reflexión y ha creado un espacio para hablar de esos esqueletos que estaban guardados hace muchos años en el closet. Hasta el padre de una iglesia le recomendó a sus feligreses ver la novela como ejercicio familiar”, escribió.

En su mensaje, Paola concluyó: “me he cruzado con cientos de personas que se ven reflejadas en esta historia ya sea como Ana, Adelaida, Horacio, las amigas o los hijos. Personas que están viviendo algo similar actualmente o que lo atravesaron en algún momento de su vida. No recuerdo otra producción de la televisión colombiana que nos pusiera a hablar de un tema tan cercano, presente y tan real”.