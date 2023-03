“Ser infiel hoy en día me parece una estupidez”, Adriana Arango, en entrevista con SEMANA, habla sobre ‘Ana de nadie’

Adriana Arango interpreta a Violeta Dávila en Ana de nadie, la nueva telenovela del Canal RCN que desde su estreno el pasado primero de marzo se ha convertido en un verdadero éxito de audiencias en Colombia.

En la historia de Ana de nadie, Arango encarna a una de las mejores amigas de la protagonista, Ana Ocampo, y la que la va a apoyar en todas las adversidades que enfrentará producto de la traición de su marido.

La producción es un remake de Señora Isabel, una polémica historia de amor que planteó por primera vez en la pantalla chica nacional el romance entre el personaje interpretado por la actriz Judy Henríquez con un hombre varios años menor, Luis Mesa.

Esta vez, los protagonistas son Paola Turbay, en el personaje de Ana, y Jorge Enrique Abello, como Horacio Valenzuela, su esposo.

En la novela, Violeta, el personaje de Arango, es la primera en enterarse de que Horacio le es infiel a su gran amiga, por lo que decide contarle la mala noticia. Y justamente esa decisión es la que dará comienzo a la historia de cómo Ana se libera de un matrimonio, de más de 25 años, que antes parecía hacerla feliz. Es así como, herida y traicionada, apuesta por una relación con Joaquín Cortés, interpretado por Sebastián Carvajal, un periodista 20 años menor que ella. ¿Justicia divina?

La telenovela se está posicionando en la cima del rating del país rápidamente, ganándole a Caracol Televisión. SEMANA tuvo la oportunidad de hablar con Adriana Arango acerca de su papel como Violeta, su preparación para el personaje y futuros proyectos profesionales.

Adriana Arango y Adriana Romero (hija de Judy Henríquez), quienes interpretan a Violeta y Genoveva, mejores amigas de Ana. FOTOGRAFÍA: ALEXANDRA RUIZ POVEDA - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

SEMANA: ¿cCómo ha sido trabajar en Ana de nadie?

Adriana Arango (A. A.): ha sido un trabajo duro, exigente emocionalmente y de tiempo, por las grabaciones extensas y todo, pero me siento muy contenta con el resultado. Es un proyecto muy cuidado por el Canal RCN que ha salido muy bien.

SEMANA: ¿cómo podría describir a Violeta, su personaje en Ana de nadie?

A. A.: es un personaje con muchísimos colores. O sea, le pasa de todo emocionalmente, recorre todos los caminos y es la gran amiga de Ana. Y, como gran amiga, la acompaña en todas esas aventuras. Es un personaje lleno de vida, de alegría, de ánimo, echada hacia adelante, que busca todo el tiempo cosas para hacer, y creo que ese tipo de personas están muy chéveres en el mundo.

SEMANA: Adriana, como amiga, ¿qué haría en una situación como la que enfrenta Violeta?

A. A.: yo creo que sí le diría a mi amiga, le contaría. Ahorita, y bueno en toda la novela, van a ver que Violeta hace por Ana cosas increíbles, la acompaña hasta que ella se sienta realmente bien. Porque es muy triste, obviamente, decirle esa noticia a alguien. Es muy triste, porque se está destruyendo una familia. En una situación como esa es muy difícil que una familia siga estando firme, eso la rompe por dentro.

SEMANA: ¿cómo fue el proceso para preparar este personaje?

A. A.: es un trabajo intenso de lectura, sobre todo en los guiones, porque es allí en donde están todas las claves. Luego es un trabajo de ensayos con los dos directores y la productora. Como dije antes, es un proyecto muy cuidado por el canal y muy bien hecho, entonces tuvimos muchos ensayos, mucho trabajo y cuando ya comenzamos a grabar, estábamos, yo creo, en un buen tono.

Ana y sus amigas, Violeta y Genoveva en el poster oficial de Ana de Nadie de RCN - Foto: cortesía de RCN

SEMANA: ¿qué opina Adriana Arango de la infidelidad?

A. A.: me parece una cagada y hoy en día me parece una estupidez. Porque actualmente no es obligatorio estar casado. Es decir, si tú ya no quieres tener una relación, simplemente dices: “Oye, esto está como paila y ya”, no es como antes que era muy difícil romper los matrimonios. Entonces, que hoy alguien sea infiel me parece ridículo.

SEMANA: Adriana, ¿tiene algún proyecto en el que la podamos ver próximamente?

A. A.: hay muchas cosas. Está La primera vez de Netflix, que está en primer lugar en este momento en Colombia y es una serie divina en la que participé. Y hay otro que va a comenzar y que todavía me falta muchísimo por grabar, entonces hasta mayo lo veremos.

Adriana Arango y Paola Turbay son mejores amigas en 'Ana de Nadie'. - Foto: cortesía de RCN

SEMANA: hablando de La primera vez, ¿qué fue lo que más le gustó del proyecto?

A. A.: me encanta el contacto de ese mundo masculino con el aterrizaje de lo femenino. Cómo vuelve todo loco, cómo lo invade. Eso me pareció impresionante, porque nunca había entendido en qué dimensión algo así afectara las cosas, que una mujer, o que lo femenino le volteara la vida a un hombre de esa manera. Nunca había visto ese punto de vista y me pareció superhermoso ese proyecto.

SEMANA: ¿qué fue lo más retador?

A. A.: construir un personaje diferente, alguien con mucha inquietud. Y me tocó centrarme en intentar pensar y buscar parecerme a una persona mayor.