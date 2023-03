Paola Turbay habla con SEMANA de su ‘amor’ por un hombre más joven: “Los pollos de 30 se van a cotizar y las de 50 también”

Hace treinta años, Señora Isabel supuso un verdadero escándalo en la televisión nacional: para 1993 no era usual ver en pantalla una historia de amor entre un hombre joven con una mujer mayor. Pero, al final, las maravillosas interpretaciones de Judy Henríquez y Luis Mesa hicieron la diferencia y la novela se convirtió en una de las más vistas en esa época.

Ahora, en 2023, Paola Turbay y Jorge Enrique Abello reviven esta historia, la cual se estrena la noche de este miércoles, a las 9:30 p. m., en la que Ana Ocampo (Turbay), quien acaba de cumplir 50, se entera de que su marido, Horacio Valenzuela (Abello), lleva dos años siéndole infiel. Tras 25 años de matrimonio, ella intenta salvar su relación, pero se da cuenta de que no hay marcha atrás y toma la decisión de divorciarse. Esta inesperada y dolorosa realidad lleva a que se cuestione como esposa, madre, hija y hermana.

Cuando Horacio entiende que el abandono fue un error, intenta regresar, pero se encuentra con una Ana diferente, decidida a darse una oportunidad en el amor y encontrar nuevamente su felicidad con Joaquín Cortés (interpretado por el actor Sebastián Carvajal), un hombre 20 años menor que ella.

Sebastián Carvajal y Paola Turbay en el lanzamiento de Ana de Nadie. FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA / SEMANA - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

SEMANA conversó con la exreina y actriz y el reto de darle vida a este personaje en una época en la que las mujeres ya están más empoderadas. Sin embargo, Turbay reconoce que, tanto tiempo después, la colombiana sigue siendo “una sociedad machista”.

SEMANA: ¿Qué tanto de Paola Turbay tiene su personaje de Ana?

Paola Turbay: Somos muy, muy distintas. Yo soy mucho más fría en ciertas situaciones, mucho más impulsiva que Ana. Además, la vida que hemos llevado es muy distinta, ella dejó absolutamente todo, hasta su carrera, por dedicarse al hogar. Yo traté de mantener las dos cosas, que es mi hogar y mi trabajo. Sin embargo, nos parecemos en que creemos firmemente en la familia, creemos firmemente en el amor, creemos firmemente en que la gente se puede equivocar y que merecen otra oportunidad, pero cuando ya han demostrado que no, pues que no hay nada que hacer. Somos sensatas y sabemos decir adiós.

SEMANA: ¿Qué significa Ana de Nadie para Paola Turbay?

P.T.: Ana de Nadie es de los proyectos de los cuales me siento más orgullosa, no me he emocionado así con ningún otro proyecto, ni siquiera en Estados Unidos. Solo sentí esto cuando me entregaron el cartón de psicóloga o con mi primer papel. Pero, de resto nunca me había emocionado tanto con un personaje. Ha sido lo más emocionante que he hecho en mi vida. De hecho, apenas llegué esta mañana al set me puse a llorar, es un proyecto muy bien hecho al que quiero mucho.

SEMANA: Ana tiene dos amigas muy especiales y a veces se cree que entre las mujeres existe mucha rivalidad y es difícil que crezca la amistad femenina...

P.T.: Qué bueno que me lo preguntes porque la amistad en esta historia es muy, muy importante. No solo la de Ana, sino la de Adelaida. En mi caso, siempre he tenido a mis amigas en el corazón, pero últimamente nos hemos acercado mucho, nos conocemos, nos apoyamos, pasamos bueno. O sea, como que nos despojamos de todo, empelotamos el alma y podemos ser totalmente libres entre nosotras y eso nos da fuerza para una cantidad de situaciones. Siempre hemos encontrado un apoyo enorme y una fuerza vital dentro de ese círculo que hemos armado, entonces sí creo que es muy importante la amistad. Y siento que la historia de Ana de Nadie va a demostrar que entre nosotras las mujeres es algo vital vital.

Y por eso espero que a nuestras televidentes más jóvenes les sirva para que no abandonen a las amigas, que no permitan que los mil roles que tienen o los mil espacios o trabajos que tengan las aleje de ellas, porque eso es una una energía y un motor de vida muy importante.

Parte del elenco de Ana de Nadie. FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA / SEMANA - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

SEMANA: Paola, es muy normal ver relaciones entre hombres mayores y mujeres menores. ¿Por qué cree que es un tabú cuando es al revés: cuando es una mujer la que se enamora de alguien mucho menor que ella?

P.T.: Porque nosotros, queramos o no, vivimos en una sociedad machista, y esos son tabúes propios de de una sociedad así. Pero creo que este tipo de relaciones son cada vez más frecuentes. Porque hoy en día las mujeres ya trabajamos, facturamos y no lloramos. Entonces, cada vez estamos más a la par. Aunque no podemos negar que todavía lo siguen viendo mal.

SEMANA: ¿Cree que con su papel de Ana puede ayudar a cambiar este tabú?

P.T.: Pues yo creería que sí, es que yo creo que los los pollos de 30 se van a pegar una cotizada y las de 50 también.

SEMANA: Hace 20 años debutó como actriz, ¿qué llevó a una psicóloga y a una reina tan querida por los colombianos al mundo de la actuación?

P.T.: Toda la vida me gustó la actuación, yo desde chiquita era actriz, estaba en las obras de teatro, estaba en el coro, era bailarina, básicamente estaba en lo que tuviera que ver con un show. Desde el colegio quería estudiar arte y ser actriz. De hecho, en esa época ya me ofrecían papeles, como por ejemplo para Quieta Margarita. Desde los 14 años yo hacía comerciales de televisión y tenía planes de meterme en teatro musical. Pero, nada, la vida me llevó por otro lado, quería también terminar mi carrera como psicóloga.

Judy Henríquez, quien protagonizara hace 30 años Señora Isabel, estará en el remake de esta novela: Ana de Nadie. FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA / SEMANA - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

SEMANA: Habla de que le ofrecieron papeles aun estando en el colegio, ¿por qué no empezar su carrera como actriz desde ese momento?

P.T.: Era mi sueño, pero si lo iba a hacer, quería hacerlo profesionalmente, trabajar por ello. Después del reinado, me ofrecieron todos los papeles que había, y me decían: “¿Qué quiere hacer? Le escribimos el guion, lo que sea”. Pero yo sentía que debía ganarme el título de actriz. Estudié entonces teatro en Estados Unidos, arranqué mis estudios y empecé a explorar lo que toda la vida quise hacer, pero ya en serio.

SEMANA: Paola, para terminar, ¿por qué hay que ver Ana de Nadie?

P.T.: A ver, uno debe saber en qué deja invertir el tiempo, o sea, el día no es eterno, hay que saber en que se invierte el tiempo, hay muchísimas distracciones. Hay mucho trabajo. Entonces, ese momentico que van a invertir en entretenimiento, que es muy importante para mantener un equilibrio, pues busquen algo de calidad, algo bien hecho, algo que que los haga descansar. Pero, sobre todo, que los entretenga y ojalá que los haga reflexionar. Ahora, ¿quieren saber qué reúne todo esto? Ana de Nadie.