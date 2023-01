Jose Gaviria cuenta cómo bajó de peso gracias a dieta de Paola Turbay

El productor musical bogotano, Jose Gaviria, reconocido en todo el país por haber sido jurado por varios años del reality show Factor X, se sinceró y contó el momento de su vida en el que sintió que tenía que bajar de peso, momento en el que Paola Turbay, actriz y exreina de belleza, fue determinante para lograr su objetivo, pues le aconsejó una dieta que le resultó bastante efectiva.

Esto ocurrió cuando Gaviria trabajaba para el Canal RCN, como jurado del programa Colombia tiene talento, junto con Paola Turbay y Alejandra Azcarate, con quienes viajó por todo el país en busca de las personas que tuvieran un talento que mereciera un espacio en el reality show.

Según contó el propio Jose Gaviria, en una entrevista a Marlon Becerra en su canal de YouTube, el bogotano tenía mucho estrés de volver a aparecer en televisión y verse demasiado gordo. Por lo que tomó la decisión de empezar a comer menos, para bajar algunos kilos y así estar en un punto que lo hiciera sentir más cómodo para estar a la vista de todos los colombianos en cada noche.

Mientras los jurados de este programa viajaban por el país, Gaviria intentaba comer cada vez menos, por lo que Paola Turbay se percató de la situación y decidió ayudarlo, para que tuviera una dieta mucho más cómoda y que le resultara más efectiva para lograr estar más delgado en poco tiempo.

Paola Turbay ha sido por muchos años considerada una de las mujeres más bellas de Colombia. - Foto: Instagram: @paolaturbay

“Paola cambió su método de alimentación hace muchos años y son pescetarianos. Básicamente, uno es vegetariano, pero come pescado de vez en cuando. Pero más allá de eso, es la importancia de los jugos y los batidos”, contó el bogotano en la entrevista.

Según cuenta el productor musical, Paola Turbay llevaba mucho tiempo con esta dieta, que también había aplicado Amparo Grisales, y se trata de evitar completamente las carnes rojas, enfocándose en los vegetales y comiendo pescado en ocasiones.

Tan en serio se tomó la exreina de belleza la dieta de Jose Gaviria, que comenzó a prepararle el almuerzo para que pudiera seguirla sin ningún problema: “Básicamente, Paola me hacía el almuerzo. Yo me enganché. […] Eso es divino; baja uno de peso, la piel perfecta, empieza a ver la carne de otra manera…”, agregó el productor.

La dieta fue tan efectiva y le gustó tanto al bogotano que por un tiempo decidió volverse vegetariano, luego vegano, a tal punto que le incomodaba el solo ver la carne en un supermercado. Sin embargo, aceptó que tiempo después empezó a sentir que le hacían falta algunas vitaminas y alimentos, por lo que luego de terminado el programa de televisión decidió retomar el consumo normal de carne.

¿Nuevo amor? Qué tal el beso que recibió Carmen Villalobos durante una fiesta

Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas más reconocidas en el mundo de la farándula colombiana. Logró cautivar al público con su más reciente papel representando a Alejandra Maldonado en la versión moderna de la telenovela Hasta que la plata nos separe.

Durante este 2023, Carmen estuvo en boca de la opinión pública, de manera más frecuente, luego de que se confirmará que se separó del también actor Sebastián Caicedo. Luego de trece años juntos, la actriz y el actor decidieron poner punto final a su unión. Carmen hizo el anuncio, tras varias especulaciones, por medio de un video que compartió en sus redes sociales. Ambos han aclarado que los motivos de su separación son personales; sin embargo, han manifestado que nunca hubo una tercera persona en medio de su relación.

Carmen Villalobos al parecer comienza 2023 con una nueva pareja. Foto: Instagram @cvillaloboss - Foto: Foto: Instagram @cvillaloboss

Recientemente, se le ha relacionado a la expareja de Carmen con una exitosa empresaria, Juliana Diez, con quien al parecer sostendría ya una relación sentimental, hecho que no ha sido confirmado ni desmentido por ninguno. Por su parte, Carmen se le ha visto muy alegre y disfrutando de sus vacaciones, tanto así que sus seguidores le han mencionado que está mucho más linda ahora que cuando estaba casada.

Sin embargo, un video revelado por el programa de farándula Lo sé todo muestra que Carmen no está del todo sola. En el video se puede ver a la actriz en una discoteca en compañía de un hombre quien la besa de manera apasionada durante la fiesta. El medio aún no dio a conocer de quien se trata y hasta el momento la actriz no se ha referido al hecho.