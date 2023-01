Paola Jara cancela presentación en Manizales y preocupa a sus seguidores por su estado de salud

Paola Jara, una de las cantantes populares más reconocidas en el país, en los últimos meses estuvo muy activa debido a sus presentaciones durante las festividades de fin año. Sin embargo, el 2023 no inició muy bien para la cantante antioqueña debido a su estado de salud.

Durante el primer fin de semana del mes enero, festividad de los Reyes Magos, la cantante tuvo que cancelar varias de sus presentaciones debido a algunos problemas en su voz. De hecho, el pasado viernes 6 de enero, Jara le pidió a sus seguidores por medios de cuenta oficial de Instagram algunos remedios que fueran diferentes a la miel, el jengibre, la cebolla y el limón para aliviar la tos.

Según la publicación, la artista ya ha probado varios de estos ingredientes, pero ninguno le ha funcionado hasta el momento, y aunque no dio muchos detalles sobre su estado de salud, enseguida publicó otros remedios que estaba consumiendo y dio algunos detalles de lo que le había pasado en los últimos días.

“Mi 6 de enero. Llegué de Orito me hice remedio de los que me recomendaron, almorcé, me puso pijamita, me estoy aplicando mi aceite fav (…) A descansar y a reposar la voz para compartir con ustedes lo que queda del fin de semana en Manizales. Gracias por sus recomendaciones”, escribió el viernes en la noche.

Paola Jara le pide a sus seguidores remedios para aliviar la tos. - Foto: Instagram @Paolajarapj

Sin embargo, en medio de su optimismo, Paola Jara no se recuperó, por lo que el pasado sábado 7 de enero tuvo que cancelar definitivamente su presentación en la edición 66° de la Feria de Manizales. Los organizadores del evento informaron que debido a una situación médica en su voz y en su salud en general, la cantante no sería la encargada de abrir la Noche Popular, programada para el sábado en la Plaza de Bolívar.

Por lo anterior, los organizadores informaron que en su lugar, el artista conocido en la zona como El Andariego, sería el artista que tome su lugar en este evento al que asistirán miles de personas.

Cabe mencionar que mientras la artista antioqueña se encuentra en su casa mejorándose, su esposo Jessi Uribe sigue de presentándose en varias ferias y fiestas del país.

Paola Jara es una de las artistas colombianas más reconocidas. Foto: Instagram @paolajarapj - Foto: Foto: Instagram @paolajarapj

Jessi Uribe habría revelado que Paola Jara está embarazada; publicó comprometedora foto

Jessi Uribe sorprendió esta semana a sus seguidores y compartió en las redes sociales una comprometedora imagen.

Mediante su página oficial de Facebook, el cantante de música popular subió una prueba positiva de embarazo, dando a entender que tendría un hijo con Paola Jara. Sin embargo, no entregó más detalles y solo acompañó la imagen con tres corazones.

Jessi Uribe y Paola Jara llevan juntos más de dos años - Foto: Instagram: Jessi Uribe

La publicación del santandereano provocó todo tipo de reacciones y comentarios en las diferentes plataformas digitales. Incluso, muchos internautas lo felicitaron por esa supuesta buena noticia.

“Felicitaciones por esa nueva bendición”; “qué alegría por ustedes”; “les deseo lo mejor”, “muchas felicidades”; “nacerá un bebé hermoso” fueron algunos de los mensajes que le escribieron a Uribe en Facebook.

Ante la viralización que tuvo la imagen, el reconocido artista decidió compartir una corta historia en su cuenta de Instagram, donde aclaraba que se trataba de una broma, puesto que en Colombia se celebró el Día de los Inocentes el pasado miércoles 28 de diciembre.

“Estaba muy quemada esa broma”, fue el comentario que compartió el cantante santandereano para acompañar la publicación, la cual se convirtió en tendencia rápidamente.