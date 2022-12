Paola Jara se hizo un tatuaje hace tiempo y ahora lo presume con mucho orgullo

Paola Jara es una de las cantantes de música popular que más éxito ha tenido en los últimos años. Ella es considerada como una artista polifacética que ha sabido ganarse el corazón del público y ya algunos la consideran como una de las princesas de dicho género.

Esta mujer es uno de los exponentes más importantes en Colombia y en América Latina cuando se trata de su género musical; por ello, millones de personas en el mundo cantan junto a ella famosos temas musicales como “Dónde estabas tú”, “Que sufra que chupe y que llore”, “Murió el amor”, “Mala mujer”, “Ve y dile”.

La cantante se ha dado a conocer por su amplia trayectoria en el país, pero como toda figura pública, la vida privada de la antioqueña también ha sido materia de comentarios, en especial cuando se trata de su aspecto físico y cómo ha cambiado en los últimos años.

Jara se dio a conocer hace varios años cuando mostró ante todo el país su talento para el canto en un famoso programa de reality musical. Desde allí su carrera ha ido en escalando y sigue viento en popa por lo que la artista le gusta compartir con sus seguidores detalles que muchos no sabían, como por ejemplo, un tatuaje que se hizo cuando inició en la industria y que ahora luce con mucho amor.

A través de las historias de Instagram, la cantante contó que tiene esta palabra marcada en su antebrazo derecho y que para ella tiene un significado muy especial. “Perseverancia” se puede leer en la imagen publicada por Jara que acompañó con un mensaje donde explicó por qué se lo hizo.

“Mi primer tatuaje quise que fuera en una parte donde me lo viera siempre y me recordara lo que he sido en la vida. Créanme que veces me desmotivo o estoy bajita de ánimo, lo miro y digo: ‘nada, para adelante que yo puedo con todo’”.

Además añadió que muchas veces para los seres humanos es difícil reconocer las cualidades pero que si se trata de defectos esos sí los tienen muy presentes. “Que hoy sea un día para reconocer nuestras virtudes y seguir fortaleciéndolas y demostrando lo fuertes y guerreras que somos”, agregó Paola Jara.

La cantante compartió un mensaje para mostrar su tatuaje. - Foto: @paolajarapj

“Dios mío”: el fuerte susto que vivió Paola Jara en una avioneta

Paola Jara llamó la atención de sus fieles seguidores con una serie de contenidos en los que mostraba su participación en el Festival de la paz y la confraternidad uribense, donde estaría acompañada de Los Tigres Colombia, Los 50 de Joselito y Arelys Henao. Este evento se realizó el fin de semana del 25 al 27 de noviembre, exactamente en Meta.

La organización del festival atendió bien a las estrellas colombianas, por lo que dispuso algunas avionetas pequeñas para transportarlos a La Uribe, municipio ubicado a 187 kilómetros de Villavicencio. Este servicio llevó a los equipos de los artistas y los desplazó en distintas zonas, asegurando que llegaran bien al destino.

Sin embargo, pese a las condiciones, la artista popular no se mostró muy convencida y segura con el hecho de volar en una aeronave tan pequeña, por lo que publicó algunas historias de esta experiencia. La colombiana no escondió su temor al subirse en esta avioneta, registrando sus gestos de angustia y nervios.

“¿Dios mío, será que se mueve mucho? Ay, señor”, indicó antes de emprender vuelo.

Mientras se preparaban para volar, Paola Jara indagó con el piloto si nunca había tenido problemas en sus viajes, buscando tener seguridad y tranquilidad. El encargado del vuelo le aseguró a la paisa que todo estaba bien, ya que él solía realizar ese viaje todos los días.

“Literalmente, siento que me voy a ir en un mosquito”, apuntó Jara en un post, donde mostró su cara de preocupación. “Dios mío”, agregó, cubriéndose uno de sus ojos con la mano.

Pese a que el fuerte susto provenía directamente de la artista, el viaje salió a la perfección y todas las personas llegaron sanas y salvas al destino programado por la organización. “Llegamos, gracias a Dios nos fue muy bien. Apreté nalga 40 minutos”, escribió Paola en su cuenta oficial de Instagram.

Al día siguiente volvió a enfrentarse a este miedo, ya que tenía que montarse en la aeronave para regresar y salir de aquella zona. “Acá vamos de nuevo, cada combo en su mosquito. Este es el mío”, mencionó, combatiendo el susto que tenía.