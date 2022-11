Organizador de concierto de Paola Jara en Chile se pronunció sobre lo sucedido con la telonera

En las últimas horas, ha circulado en las redes sociales un testimonio de una cantante llamada Luisa Chará, quien en un video asegura que, durante su presentación previa al show de Paola Jara en Santiago de Chile, le quitaron la música y prácticamente la callaron, afirmando que ya había llegado la anfitriona.

Luisa se mostró bastante triste y decepcionada tras lo sucedido, pues estaba muy emocionada y agradecida por cantar con la gran artista y su canción estaba por terminar.

“La gente estaba superbacana y con una energía muy chévere. A mitad de la canción, me di cuenta de que me apagaron las luces, la música, o sea, me pararon el show. Y, de repente, empezó a llegar todo el staff de Paola Jara”, señaló a través de un video.

La joven estaba sorprendida, pues no lograba entender qué ocurría si se encontraba dentro del tiempo permitido para su presentación. “Decían ‘permiso que va a venir Paola Jara, quítese’ (…) Ahí, apareció Paola Jara y empezó a cantar y dijeron ‘váyase’”.

En cuanto a esto, el equipo productor del evento en ese país se pronunció afirmando que se le había pedido a la artista (Luisa) finalizar su show, pero al continuar con el mismo, se vieron en la obligación de detener la música.

Juan Carlos del Toro Road, manager de Excalibur Producciones Chile, (la empresa responsable de la gira de la artista Paola Jara en ese país), fue el encargado de tomar la vocería y explicar su versión de lo sucedido a través de un video compartido con los medios de comunicación.

“Quiero referirme a los hechos acontecidos en la última parada de nuestro tour específicamente en la ciudad de Santiago con la artista local Luisa Chará”, inició diciendo el vocero.

El hombre chileno asegura que la artista Luisa Chará estaba programada para que terminara su espectáculo sobre las 12:45 p.m., “siendo esta hora aún continuaba su show; se le avisa entonces a su manager que se encontraba en el escenario ‘que por favor terminara con la canción que estaba en ese minuto’”.

Pero Toro asevera que ellos “haciendo caso omiso a esta situación continúan con una nueva pista, por lo que tuvimos que vernos en la desagradable decisión de suspender su espectáculo para dar continuidad al resto del espectáculo, que involucraba a unas tres artistas más”.

El organizador aclaró en dicho video “también, que por parte del crew y del staff de Paola Jara nunca existió presión alguna o sugerencia para bajar al artista del escenario, ya que ellos aún no se encontraban siquiera en el recinto. Fue decisión de Excalibur producciones el acelerar este procedimiento para poder dar continuidad al show”.

“En tiempos posteriores, específicamente durante el día lunes y ahora el día martes, se toma contacto con la artista Luisa, que a través de sus redes sociales agradeció la participación, entendiendo que la situación acontecida se debió -más que todo- a una descoordinación por parte nuestra como producción y de ellos como artista y en ello no tuvo nada que ver la cantante Paola Jara ni su staff”, concluyó el hombre.

Así las cosas, el vocero trató de calmar los ánimos y sacar del embrollo a la antioqueña. Vale mencionar que la cantante Luisa Chará es originaria del Valle del Cauca y reside en Chile desde hace varios años, e incluso, se presentó en La Voz Chile.

Paralelamente, otra cantante, llamada Luna Valeria, hizo otro video en el que manifestó que en alguna oportunidad quiso cantar con Paola Jara, pero que lo único que obtuvo fue una mala cara.