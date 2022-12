Paola Jara compartió foto sin maquillaje y muchos notaron un detalle en su rostro

Paola Jara es una de las cantantes de música popular que más éxito ha tenido en los últimos años. Ella es considerada como una artista polifacética que ha sabido ganarse el corazón del público y ya algunos la consideran como una de las princesas de dicho género. Hace poco en las redes sociales se hizo viral un video en el que Jessi Uribe compartía con sus seguidores una nueva preparación que le había hecho la intérprete de Mala mujer.

Varios usuarios dijeron que ella debería empezar a preparar cosas diferentes, pero a pesar de ello, el cantante de Dulce pecado nunca se ha quejado de la sazón de la artista paisa. Hay otra cosa que ha llamado mucho la atención con respecto a la artista y es una curiosidad que solo se nota cuando ella no usa maquillaje.

Muchos seguidores le han criticado a la artista el hecho de que use muchos filtros a la hora de compartir sus fotos y fue por ello que decidió hacer un post en el que se veía sin una sola gota de maquillaje. El caption de su publicación dice: “Que vivan los días descomplicados y despelucados, no necesitas ser perfecta para ser grandiosa! #pjlovers🖤 🍌🍌 #pecosa mensajes de aaay cómo cambia sin maquillaje en 3, 2, 1 (...) ¿pero saben cuánto me importa? Jajajaja 0,00,0,000 me gusto con maquillaje y sin él, ¿cuántas se atreven a subir una foto así natural, sin filtros, ni maquillaje? 🙋🏻‍♀️ ¡Qué cambio sin maquillaje! Clarooo que cambio, todas cambiamos, ¿Y cuál es el problema para eso es no? Para cambiar, para resaltar nuestros rasgos o atenuar los que no nos agraden tanto. Lo importante es ser feliz con él y sin él, y yo les confieso, amo estar así. Y salgo a la calle sin pena”.

Pues bien, en la foto se le notan las pecas naturales que tiene y que encantaron a más de uno de sus seguidores, por lo que recibió todo tipo de comentarios. “Hermosa, siempre como sea con o sin maquillaje, es una mujer divina”, “¡Se ve relinda! Tiene facciones lindas y una bella sonrisa...❤️👏👏👏👏👏👏...”, “eres linda, con o sin maquillaje”, “Sigue siendo bonita, aún sin maquillaje”.

Aunque a otras personas no les gustó mucho la foto de la artista y dijeron: “Toca las pestañas también que se las quite para que quede bien”, “Te pasaste de verga con esa cara... las mujeres cambian sin maquillaje claro está, pero tú te pasas de calidad y qué cara tan defectuosa sin el polvo mágico”.

Cabe resaltar que cuando Paola Jara no está haciendo presentaciones, saca tiempo para otra de sus pasiones, el diseño de modas. Desde hace dos años, la artista plasma su gusto y amor por la moda en cada uno de los diseños de su marca de ropa deportiva PJ Fitwear, y junto a un grupo de expertos, dedican el día a día, a diseñar prendas de alta calidad que hacen lucir a la mujer fuerte, segura y hermosa. “No ha sido fácil emprender, pero tengo toda la fe que PJ FITWEAR se quede en la industria y lo está logrando”, aseguró.

Jara se presentará con más de 28 conciertos en diferentes ciudades del país, en las que incluye la versión #65 de la Feria de Cali, un festejo que reúne importantes artistas de talla nacional e internacional para conmemorar a la ciudad por ser capital mundial de la salsa.

En Ibagué estará el próximo 7 de diciembre, en Bogotá el 7, 10, 15, y 21; el 8 estará en Río Negro y el 17 en Medellín, Antioquia; el 9 en Pinchote y el 11 en San Vicente de Chucurí, Santander; el 18 en Trinidad, Casanare; el 20 en Guayaquil, Ecuador y en Buga, Valle del Caunca, el 30.