Vidente hizo esta polémica revelación sobre la relación entre Jessi Uribe y Paola Jara

Paola Jara y Jessi Uribe son una de las parejas más queridas de la farándula nacional. Estos artistas de música popular eran amigos antes de enamorarse, un factor que causó polémica en su relación desde sus inicios, pues muchos aseguran que Jessi le fue infiel a su esposa Sandra Barrios.

Aunque ambos artistas negaron una supuesta infidelidad, Barrios ofreció una entrevista para el programa de chismes Lo sé todo en el 2020, en la que afirmó haber visto una conversación en el celular de su entonces esposo, donde él le confesaba a su madre que estaba enamorado de la paisa. Luego de haber superado los rumores y los chismes, Paola Jara y Jessi Uribe llegaron al altar tras un par de años de relación y decidieron unirse para siempre al lado de sus amigos y familia.

Ahora, unas declaraciones han vuelto a causar furor en las redes sociales y tienen a más de uno a la expectativa. Se trata de las afirmaciones dadas por la clarividente Lilian Estrada, quien el año pasado manifestó que a la relación entre Paola y Jessi “no le ve futuro”, además, no les dio más de dos años de relación sentimental luego de contraer matrimonio.

“A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados; no les he visto nunca futuro, en cuestión de noviazgo los veo felices mostrando muchas cosas, pero no les veo ese futuro de amor, entrega total y de comprensión”, sentenció.

La declaraciones fueron dadas en una entrevista Kienyke.com, donde además reveló las causas de su supuesta “separación”. “Jessi se va a enamorar de otra mujer, con ella se va a quedar y va a tener dos hijos con ella, ahí me arriesgo a contar”, concluyó.

¿Jessi y Paola tendrán novela propia?

En una de las últimas dinámicas que hizo Jessi Uribe en su cuenta oficial de Instagram, una seguidora le atinó a preguntarle sobre cuándo lo iban a volver a ver en la televisión, sea en un reality o en una novela, lo que le dio pie al cantante para responder de manera directa y sugestiva, pues dicha frase dejó a más de uno sorprendido.

“Cuando haga la mía”, fue la respuesta del intérprete de La culpa, quien estaría insinuando que al parecer habría una gran posibilidad de que su vida, y, por tanto, la de Paola, se lleve a la pantalla chica, contando pormenores de la relación, la polémica con la exesposa de Uribe y las relaciones anteriores de Jara.

Es típico en la actualidad ver bionovelas y bioseries en las que se cuenta la historia de un cantante reconocido del país o se muestren historias de ficción basadas en la vida y obra de algún artista, como lo ha sido el caso de Helenita Vargas, El Joe Arroyo, Diomedes Díaz, Patricia Teherán y la última que está al aire, la de Leandro Díaz, entre muchas otras más.

Estas producciones tienen un rating altísimo, dado que el repertorio musical de dichos cantantes aún está vigente en la memoria de los colombianos, haciendo parte de las fiestas de todas las regiones del país, lo que sería un atractivo más para llevar la vida de Jessi y Paola a la televisión nacional o incluso a las pantallas grandes, porque material de película es lo que hay.

Por ahora, ninguna productora ni los cantantes, más allá de dicha respuesta, han dado información sobre una posible producción con la participación o la inspiración de Jessi Uribe y Paola Jara. Lo que sí se sabe es que los dos cantantes siguen en ascenso, cada vez tienen más fanaticada y ambos se verían muy bien interpretando su amor para presentar en las noches de la TV colombiana.