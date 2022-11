La sorpresa de Paola Jara a Jessi Uribe en su matrimonio de la que muy pocos saben

Paola Jara y Jessi Uribe son una de las parejas más queridas de la farándula nacional. Estos artistas de música popular eran amigos antes de enamorarse e incluso este es uno de los detalles que causó polémica en su relación desde sus inicios, pues muchos aseguran que Jessi le fue infiel a su esposa del momento, Sandra Barrios, con Jara.

Luego de haber superado los rumores y los chismes, Paola y Jessi llegaron al altar tras un par de años de relación y decidieron unirse para siempre al lado de sus amigos y familia. La ceremonia se realizó en Antioquia, la tierra de la cantante, pero hay detalles de la celebración que pocos saben.

Paola Jara y Jessi Uribe vivieron un detalle secreto en su matrimonio que pocos saben

Hace unos días Paola Jara y Jessi Uribe celebraron seis meses desde que se realizó su boda. La artista compartió una foto de ese día y publicó un conmovedor mensaje con ella: “Cómo pasa el tiempo, ya son 6 meses con la bendición de Dios y ha sido hermoso… Hasta viejitos, mi amor, ¡Jessi Uribe, te amo!”.

Por este motivo, algunos de los seguidores recordaron que hace poco Jara estuvo en entrevista en La Sala de Laura Acuña y allí dio un detalle que ocurrió en su boda y fue secreto para muchos.

Paola comentó que cuando se estaba haciendo las pruebas de su vestido de novia sonó la canción Hay amores de Shakira; cuando la escuchó pensó que era perfecta para el día de la boda y cuando entró al altar lo hizo con otros dos músicos para cantarle a su pareja de sorpresa.

En esta entrevista, la artista también habló sobre su futuro con el cantante y si han pensado en tener hijos. “Yo ese tema lo pienso y lo pienso y no sé. Será que me da miedo y es una responsabilidad tan importante y una decisión tan grande que no sé por qué la he postergado tantos años de mi vida. Eso sí, con Jessi si lo hemos hablado, es normal tocar estos temas en pareja y él sí quiere”, afirmó la cantante. Jessi Uribe hoy en día tiene cuatro hijos a lo que Jara también se refirió. “O sea, amor, es en serio, ya tienes cuatro y él me dice que sí, que sí”, dijo riendo la artista paisa.

‘Siempre tóxicos’, el mensaje de Jessi Uribe a Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara son una de las parejas que más ha dado qué hablar en el mundo de la farándula colombiana. Los artistas se casaron el pasado mes de mayo de 2022, manteniendo una ceremonia privada con sus familiares y amigos más cercanos. Desde entonces, el amor que irradian por medios de redes sociales es constante.

Sin embargo, desde hace algunas semanas la situación entre los dos estaría cambiando, como muchos creen. Precisamente, la cantante colombiana realizó una misteriosa publicación que está dando de qué hablar entre los seguidores, pues para muchos puede reflejar un mal momento que estaría pasando.

“Nadie sabe el dolor que esconde una sonrisa”, fue el mensaje que encendió las alarmas en las redes sociales.

Los comentarios y las reacciones no se hicieron esperar, pues muchos especularon que los artistas estaban pasando por un mal momento. Para dejar a un lado todas las especulaciones de sus seguidores, Jessi Uribe publicó en una de sus historias de Instagram una pregunta que le hizo una de sus seguidoras. Allí, le preguntaron si el artista estaba bravo con la artista colombiana o si estaban alejados.

Como respuesta, Uribe escribió “Alejados jamás, distanciados, quizás, pero siempre tóxicos”. En la publicación, el artista utilizó una foto de su matrimonio para responder la pregunta de su seguidora.