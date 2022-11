Así se veía Jessi Uribe antes de ser famoso, ¿ha cambiado?

Jessi Uribe es uno de los cantantes de género popular más reconocidos en este momento. Pero más allá de su talento, lo que lo llevó a la fama fue su polémico romance con la cantante Paola Jara, actual esposa y también colega en el género musical.

Ambos artistas son una de las parejas más queridas de la farándula nacional, además han estado envueltos en varias polémicas, pues antes de convertirse en marido y mujer, eran amigos e incluso, muchos usuarios aseguraron que su relación inició mientras Jessi aún estaba casado con su esposa del momento, Sandra Barrios; a la cual le fue infiel.

Lo cierto es que aunque Paola insistió que ella no tuvo nada que ver en el divorcio de Uribe, los hechos indican lo contrario, pues desde que conoció a la paisa, el cantante hizo lo que pudo para conquistar su corazón y en el proceso hizo varios sacrificios, como el hecho de bajar de peso y separarse de su familia definitivamente.

Claro esta que Jessi estaba en un momento de su carrera profesional que como a todo artista se le exige mantener a su público conectado y eso incluye cambios físicos y de ‘look’, fue en ese momento en el que decidió hacer un cambio drástico en su mentalidad y modo de vida.

Sin embargo, las redes sociales nunca duermen y hace poco desempolvaron una imagen, donde el famoso luce alrededor de 19 años, completamente cambiado a como se ve hoy en día con 35 años de edad y dos matrimonios.

La imagen trajo todo tipo de comentarios, los que más destacaron fueron: ”Cuando era mariachi y era un padre y esposo bueno y humilde, qué lástima”, ”Cuando le quitó la esposa a otro y ya la dejo por otra, la Sandra tenía que pagar”, ”No entiendo porque le tiran tan duro. Cuando una relación se termina no tiene uno por qué estar ahí donde no se siente bien, pero como él es famoso por eso lo critican tanto... porque no lo superan de una vez que tiene derecho a enamorarse como todo ser humano y a elegir con quién quiere estar y hacer una vida”, ”Se nota que siempre ha sido un hermoso es lo más bello de la música popular” y ”Cuando buscaba el árbol que más sobra le diera”.

La sorpresa de Paola Jara a Jessi Uribe en su matrimonio

Luego de haber superado los rumores y los chismes, Paola y Jessi llegaron al altar tras un par de años de relación y decidieron unirse para siempre al lado de sus amigos y familia. La ceremonia se realizó en Antioquia, la tierra de la cantante, pero hay detalles de la celebración que pocos saben.

Hace unos días Paola Jara y Jessi Uribe celebraron seis meses desde que se realizó su boda. La artista compartió una foto de ese día y publicó un conmovedor mensaje con ella: “Cómo pasa el tiempo, ya son 6 meses con la bendición de Dios y ha sido hermoso… Hasta viejitos, mi amor, ¡Jessi Uribe, te amo!”.

Por este motivo, algunos de los seguidores recordaron que hace poco Jara estuvo en entrevista en La Sala de Laura Acuña y allí dio un detalle que ocurrió en su boda y fue secreto para muchos.

Paola comentó que cuando se estaba haciendo las pruebas de su vestido de novia sonó la canción Hay amores de Shakira; cuando la escuchó pensó que era perfecta para el día de la boda y cuando entró al altar lo hizo con otros dos músicos para cantarle a su pareja de sorpresa.

En esta entrevista, la artista también habló sobre su futuro con el cantante y si han pensado en tener hijos. “Yo ese tema lo pienso y lo pienso y no sé. Será que me da miedo y es una responsabilidad tan importante y una decisión tan grande que no sé por qué la he postergado tantos años de mi vida. Eso sí, con Jessi si lo hemos hablado, es normal tocar estos temas en pareja y él sí quiere”, afirmó la cantante. Jessi Uribe hoy en día tiene cuatro hijos a lo que Jara también se refirió. “O sea, amor, es en serio, ya tienes cuatro y él me dice que sí, que sí”, dijo riendo la artista paisa.