“Ha sido hermoso”: el emotivo mensaje de Paola Jara a Jessi Uribe por sus seis meses de casados

Hace unos meses, a mitad de mayo, la pareja de cantantes del género popular, Jessi Uribe y Paola Jara, decidieron dar el siguiente paso y se casaron. La dupla de artistas consumó su amor en una ceremonia en la que asistieron familiares y amigos más cercanos, pero eso no fue un impedimento para que en redes sociales se postearan fotografías y videos del momento.

Uribe y Jara sostuvieron una relación antes de casarse de más de dos años y a pesar de que tuvieron que enfrentarse, en varias ocasiones, a críticas por parte de los cibernautas y seguidores, su amor sobresalió y, por lo que se ha visto, comparten como cuando eran novios.

Luego de darse el sí en el altar, los intérpretes musicales tuvieron su luna de miel en Dubái y continuaron con sus responsabilidades profesionales. A pesar de que cada uno tenía compromisos individuales, la antioqueña y el bumangués trabajaron juntos en el tour ‘La Conquista’, el cual terminó hace un par de semanas.

Ahora, los esposos continúan creciendo juntos y acaparando la atención de los portales de farándula nacionales e internacionales.

Precisamente, el nombre de los dos artistas ocupó nuevamente las tendencias de las redes sociales luego de que Jara hiciera una sentida publicación en Instagram donde aparece con Jessi y comparte un amoroso mensaje, en relación con su boda.

Con más de seis millones de seguidores en la mencionada red social, la intérprete de Salud por él subió un carrete de instantáneas con las que rememoró su matrimonio que, a propósito, son ya seis meses de unión marital.

“Cómo pasa el tiempo, ya son seis meses con la bendición de Dios y ha sido hermoso 🙌🏻❤️❤️❤️💍👰🏻‍♀️🤵🏻 hasta viejitos, mi amor”, escribió la cantante antioqueña.

Desde el pasado 14 de mayo, Uribe y Jara hicieron oficial su matrimonio y eso los convirtió en una de las parejas más comentadas de este 2022. Ese día, la mujer ingresó al altar cantando el popular sencillo musical de Shakira Hay amores.

Asimismo, vistió un largo vestido ceñido y con transparencias, el cual fue diseñado por Jorge Duque. Por su parte, el cantante de Dulce pecado se puso un traje negro tipo esmoquin.

De este modo, Paola Jara no solo volvió a mostrar el atuendo que utilizó junto a su esposo en la feliz fecha, sino que también aprovechó para compartir el citado mensaje, el cual fue respondido por el bumangués, quien escribió: “Te amo mucho, mi niña, qué hermoso es vivir a tu lado ❤️❤️❤️ Dios nos bendiga siempre mi amor”.

Cabe recalcar que la pareja colombiana es de las más activas en las plataformas de interacción social, por lo que los millones de seguidores y fanáticos que acumulan tampoco dudaron en compartir su punto de vista.

“Son la mejor pareja, me encantan y como se dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”; “Mil y mil felicidades y juntos hasta viejitos, abrazos, son mi mayor admiración”; “Muchas bendiciones, que mi Dios siempre los tenga unidos de sus manos; que sigan siendo esos cómplices, amigos, humildes, sinceros, leales y esposos”; “Anda de un juicio este muchacho 😂”; “¡Ay! no, qué par de hermosuras, carajo. Ustedes son tan bellos, se merecen toda la felicidad y el amor del mundo 😍👏”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el perfil oficial del Instagram de la intérprete de Murió el amor.

Por otro lado, hace unos días Paola Jara lanzó su más reciente composición titulada Después de ti.

“Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, ¡nada de nada! 💔”, dice una de las estrofas de la canción que compartió la antioqueña.