Video: Shaira reveló que familiares de Jessi Uribe la insultaron, ¿qué pasó?

Shaira se dio a conocer unos años atrás luego de ganar el reality de canto Factor XS y desde entonces ha seguido forjando su carrera como solista; además, se ha convertido en una de las mujeres más activas en redes sociales, con más de 1,4 millones de seguidores.

A la santandereana le gusta mucho interactuar con sus fans y suele realizar actividades en su perfil para contestar preguntas que le quieran hacer. Muchas de esas han estado relacionadas con otros cantantes, como Jhonny Rivera y Jessi Uribe.

De este último artista, Shaira se refirió recientemente en una entrevista para el programa de radio Cómo Amaneció Bogotá de Tropicana, cuando le preguntaron a qué artista le daría un ‘manazo’ y ella respondió que a Jessi Uribe. La razón es que antes de que el artista lograra la fama que tiene en este momento le había escrito a Shaira que le encantaría hacer una canción con ella, pero este proyecto nunca se hizo.

La cantante de 19 años reveló que luego ella lo buscó para poder llevar a cabo la canción, pero que él reaccionó negativamente.

“Porque una vez él me dijo que quería grabar conmigo, hace mucho tiempo me escribió, super querido él al principio y me decía ‘quiero grabar contigo, Shaira, sería un honor’; ‘de una, paisano, tan, tan, tan’ y, un año después que él tomó más reconocimiento, le preguntaron por su Instagram si haría una canción con Shaira y puso ‘cero probabilidades’ una cosa así; dije: ‘me parece de mal gusto, pero bueno, igual es un buen artista y lo respeto’”, explicó la famosa colombiana.

Ante esa situación, recientemente en sus historias de Instagram, Shaira decidió aclarar lo que había comentando en el programa, que al parecer incomodó al intérprete de Ellas así son, quien la dejó de seguir en la red social.

“Yo conté una anécdota sin rencor, sin odio y aceptando que cada quién tiene su talento y está en su lugar por lo que ha hecho, pero yo no quise referirme mal a ningún artista. (...) ¿Qué dije yo?: ‘Este artista me decía que quería grabar una canción conmigo y ahora no quiere grabar, pero pues x, yo reconozco que él tiene mucho talento’, hasta ahí fueron mis palabras”, señaló la exparticipante del Factor XS.

También añadió que ha recibido insultos por parte de los familiares del artista de música popular.

“Lo más ridículo de todo es que hay gente que sabe que la humildad es muy importante, así como mantenerse y saber de dónde viene uno y conservar sus raíces. (...) Pero la familia de él me han insultado por redes, como lo hizo el esposo de su hermana, algo que me parece lo más bajo de esta vida”, dijo.

Asimismo, confesó que su intención no era conseguir reconocimiento. “Yo no me quiero pegar de ninguna fama, porque esa fama la consiguió él con una noticia que fue un escándalo nacional, en un lío de parejas. A mí eso no me importa, pero si hablamos de ¿quién ha consiguió fama a lo malo?”, agregó.

Finalmente, ofreció disculpas públicas a Jessi Uribe y aclaró que sus declaraciones no fueron nada personal, “yo conté la anécdota sin ningún tipo de rencor, sin ningún odio”.

”Paisano, nada personal. Yo tengo en mi cabecita el día que usted dijo que no quería grabar conmigo, que cero probabilidades de grabar conmigo, pero es respetable. Pero si le incomodó, mis disculpas. No era para que me dejara de seguir, pero si lo hace, no pasa nada”, concluyó en sus InstaStories.

Luego de las declaraciones de Sharia, muchos cibernautas relacionaron una historia del intérprete de Dulce Pecado, que publicó en sus InstaStories un mensaje que no va dirigido a alguien en específico, pero que para muchos ya tiene nombre.