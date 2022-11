“A mí me gustan hasta los 40″: sin tapujos, Shaira reveló que le gustan los hombres mayores

En 2011, Shaira Selena Peláez se dio a conocer en todo el país gracias al talento que demostró a sus ocho años en el concurso Factor XS, del que fue ganadora. Desde entonces, la cantante colombiana ha seguido forjando su carrera como solista y, además, se ha convertido en una de las mujeres más activas en redes sociales.

Con ello, la vida amorosa de Shaira ha sido muy cuestionada por sus seguidores y hace varios meses, la cantante sorprendió a más de uno al afirmar que dentro de sus gustos personales estaban los hombres mayores. Actualmente, Shaira tiene 19 años y no tiene ningún problema con involucrarse en una relación sentimental con una persona mayor.

Esta afirmación la volvió a ratificar nuevamente esta semana durante una entrevista con la emisora Tropicana, en la que reveló varios detalles de su vida personal y artística. En medio de la conversación, uno de los periodistas comentó que la artista colombiana no aparentaba la edad que tiene, sino que luce de 25 años. A esta afirmación, Shaira en medio de risas explicó el por qué le gusta lucir mayor.

“Hay que buscar el rango de edad, entonces toca así para que no digan eso de que: ‘Ahí hay cárcel’”, dijo la artista.

Ante este comentario, los periodistas de la emisora no dejaron pasar la oportunidad y le pidieron a la santandereana que explicara de cuántos años tenía que ser un posible pretendiente.

“Alguien de 30 [años] me echaba los perros y para mí era normal, es una diferencia de edad buena. O sea, voy a decir una cosa por primera vez y la gente me va a joder. A mí me gustan hasta los 40″, concluyó.

A pesar de que la cantante reconoció que puede ser criticada por los internautas, relató el por qué prefiere fijarse en personas mayores que ella. “Me van a decir: ‘Está buscando un papá, no sé qué’. De pronto sí, pero me gustan los hombres que me puedan dar un respaldo, que me apoyen, que sean maduros y que entiendan ciertas cosas que los niños todavía no entienden”.

Shaira contestó a quienes la relacionan con Jhonny Rivera

La santandereana, de igual manera, no se guardó nada y volvió a hablar sobre la relación que tiene con Jhonny Rivera. Pese a que le tiene un cariño muy especial, la cantante de música popular aprovechó el diálogo con ese medio para puntualizar que nunca ha tenido ningún tipo de romance con el risaraldense, puesto que es bastante mayor que ella.

“Le estaban inventando cuento hasta con Jhonny Rivera”, le preguntó el periodista a la joven, que se sonrojó rápidamente y respondió lo siguiente: “Ese tema me tiene cardíaca, la verdad”.

La reconocida artista, adicionalmente, recalcó que el músico colombiano ha sido muy importante para su carrera profesional. Incluso, manifestó que una de sus canciones más populares fue escrita por él.

La santandereana indicó finalmente en el diálogo con la emisora que considera que las especulaciones sobre su supuesto amorío nacieron debido a sus declaraciones sobre el gusto por los hombres mayores.

“No sé si será por los gustos de él o porque yo he dicho que me gustan mayores, pero yo lo respeto mucho y simplemente tenemos una amistad. Yo lo veo como un padre, porque él quería ser mi padrino. Son cosas que la gente tiene en su cabeza y siempre quieren relacionar todo”, concluyó.