Las sensuales fotos de Carmen Villalobos por las que le piden que abra OnlyFans

La reconocida actriz colombiana Carmen Villalobos nuevamente enciende las redes sociales y en esta oportunidad no es por sus relaciones amorosas, sino por unas sensuales fotos que subió a sus redes sociales en donde luce un cuerpazo que dejó con la boca abierta a muchos de sus seguidores.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Villalobos subió varias fotografías en las que luce un diminuto traje de baño que desató los comentarios de quienes la admiran. Cabe recordar que luego de su divorcio con el actor colombiano Sebastián Caicedo, la actriz se ha sentido más libre que nunca y ha podido disfrutar cómodamente su soltería, que al parecer, le ha sentado de maravilla.

Entre los comentarios que surgieron tras la publicación, varios fans le insinuaron que era una mujer perfecta para abrir Onlyfans, “ush, perfecta, con ese cuerpazo para Onlyfans”. Otros, admiraron la belleza de Villalobos con estos comentarios: “Eres una diosa colombiana”, “Belleza inigualable, encantó de mujer”, “Esta mujer me encanta” y “Qué belleza de mujer”.

La actitud y estilo de Carmen Villalobos no es la primera vez que genera reacciones ante sus seguidores, pues ante cada publicación la actriz siempre deslumbra con su carisma y hace ver que ahora luce más feliz y radiante que nunca.

Otra mujer que no para de ser elogiada en redes sociales por su despampanante cuerpo es la cantante colombiana Karol G. Actualmente, la artista se está dando unos días de descanso y ha compartido, por medio de su cuenta persona en Instagram, varios momentos de su pausa, luego del tour $TreaPLoveTour que contó con más de 33 presentaciones y que recorrió varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. La cantante colombiana también ha aprovechado para compartir varias anécdotas que vivió en medio de esta gira, donde tuvo gran acogida.

Recientemente, la bichota también compartió fotografías en la que se encuentra en vestido de baño en una piscina, en medio de sus días de descanso. Sus seguidores no han dudado en elogiar su belleza y sensualidad e incluso han manifestado su parecido con la sirenita, debido al color de cabello que tiene actualmente la artista.

“Juré que no me iba a coger de ningún culito … Y aquí me tiene hablándote bonito, 13″, escribió la cantante al publicar el carrete que ya completa más de un millón de likes y miles de comentarios de los internautas que manifestaron que quedaron enamorados.

Maleja Restrepo se destapó y habló sobre su relación con Tatán Mejía

Maleja Restrepo y Tatán Mejía son una de las parejas más estables, queridas y admiradas de la farándula colombiana. Ambos siempre se han mostrado muy enamorados y felices; asimismo, la complicidad que tienen es lo que mantiene la atención de sus seguidores en redes sociales.

En entrevista con Diva Rebecca, Maleja abrió su corazón acerca de su vida sentimental y sobre cómo ha logrado mantener su relación de 13 años. Inicialmente, Rebecca cuestionó a la creadora de contenido con respecto a lo que está viviendo su pareja en este momento y si eso podría influir en su relación. Recodemos que Maleja y Tatán se conocieron en un reality similar al que actualmente está trabajando Tatán.

“Creo que son circunstancias y roles completamente diferentes. Los años de este amor bonito, de este equipo, de esta familia. Siento que cualquiera de los dos no pensaría estar con alguien más por un placer momentáneo. Estoy muy segura de lo que hemos construido él y yo”, aseguró Restrepo.