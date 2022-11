Karol G compartió sensuales fotos desde una piscina y la llenaron de elogios

Karol G se ha ganado el cariño de varias personas alrededor del mundo. La cantante suma más de 50 millones de seguidores en las redes sociales, lo que demuestra que no solo es una de las artistas del género urbano más populares, sino también una de las más queridas.

Actualmente, la artista se está dando unos días de descanso y ha compartido, por medio de su cuenta persona en Instagram, varios momentos de su pausa, luego del tour $TreaPLoveTour que contó con más de 33 presentaciones y que recorrió varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. La cantante colombiana también ha aprovechado para compartir varias anécdotas que vivió en medio de esta gira, donde tuvo gran acogida.

“Tengo que decir que tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros. Las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo y la felicidad que cada uno irradió en ese lugar”, esto fue lo que escribió la cantante colombiana al concluir su gira.

Recientemente, la bichota ha compartido fotografías en la que se encuentra en vestido de baño en una piscina, en medio de sus días de descanso. Sus seguidores no han dudado en elogiar su belleza y sensualidad e incluso han manifestado su parecido con la sirenita, debido al color de cabello que tiene actualmente la artista.

“Juré que no me iba a coger de ningún culito … Y aquí me tiene hablándote bonito, 13″, escribió la cantante al publicar el carrete que ya completa más de un millón de likes y miles de comentarios de los internautas que manifestaron que quedaron enamorados.

¿Karol G también hizo un pacto con el diablo?

El adivino Coach Clarividente se refirió a Karol G y expresó que también había hecho un pacto con el diablo como la cantante barranquillera Shakira. “Lo hizo por dinero y por felicidad, pero al igual que Shakira es quedarse completamente sola. Resulta que ella puede negociar, ser la reina, va a ser la reina, rentabilidad, mucho éxito. Sale la carta de El Ermitaño, que hace hincapié en la soledad. Es una buena persona, no todo el que hace pacto es malo, ni todo el que dice ser cristiano es bueno”, manifestó.

Concluyó diciendo: “El Tres de Espadas, problemas amorosos, buena suerte; la carta de la Suma Sacerdotisa tiene poderes espirituales, una mujer empoderada, le gusta sacar éxito de las adversidades, es generosa, es encantadora, es inteligente, es brillante”.

Sin lugar a dudas, las versiones de este vidente han generado todo tipo de reacciones a través de las diferentes plataformas digitales. Muchos defienden a las reconocidas y exitosas cantantes colombianas y otros, por su parte, opinan en el mismo sentido que el personaje mencionado.

De igual manera, es necesario destacar que muchos otros internautas han afirmado que esta persona hace este tipo de manifestaciones solo para ganar fama y formar polémica en torno a la vida de las dos artistas que siguen dejando en alto el nombre de un país como Colombia.

También, es oportuno señalar que esta clase de opiniones lo único que generan es un rechazo por parte de los seguidores tanto de Shakira como de Karol G, que a capa y espada defienden estas personalidades que siguen representando al país a nivel internacional.

Y aunque hay algunos que sí creen en cada una de las versiones que dijo el vidente, estos consideran que es la razón por la cual ambas están actualmente sin pareja sentimental.