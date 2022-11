Karol G se destapa y revela qué hace con los regalos que le dan en sus conciertos

Karol G se ha ganado el cariño de muchas personas alrededor del mundo. La cantante suma más de 50 millones de seguidores en las redes sociales, lo que demuestra que no solo es una de las artistas del género urbano más populares, sino también una de las más queridas.

2022 ha sido un año de mucho trabajo para la paisa, pues ha estado presentándose en diferentes escenarios alrededor del planeta. Asimismo, todo este esfuerzo le ha sido recompensado porque ha tenido la oportunidad de cumplir sueños que se planteó desde el inicio de su carrera como cantante.

Hace poco terminó la gira por Estados Unidos, llamada Strip Love Tour, con la que emocionó a miles de personas, ya que ofreció un show de talla mundial. Sin embargo, le dio una noticia a sus fanáticos y es que el otro año no hará giras.

“Resulta que yo el otro año no voy a ir de tour, no voy a ir de gira, lo decidí”, expresó. Luego sorprendió a un seguidor cuando le dijo que la iba a invitar a una presentación que tenía en Puerto Rico, y es que la mujer ha ido a muchos conciertos de la colombiana, por lo que ella ya la reconoce. “A ese no sé si vas a tener plata, pero a ese te invita la Bichota, te lleva, te viaja, te da el backstage, así que alguien de mi equipo, por fa para que me ayuden”, dijo.

Como se mencionó anteriormente, Karol G se ha ganado el corazón de millones de personas, motivo por el que es normal que en los conciertos reciba varios obsequios por parte de sus seguidores. No obstante, muchas veces ellos no saben si la paisa se queda con estos o los bota. Respecto a esta duda, fue ella misma quien respondió qué hace con esos regalos.

“Desde que llegue a manos de mi equipo o a mí, yo los tengo. Tengo cartas, tengo camisetas, chaquetas, muchos sombreros, muchas sirenitas, peluches. Me dieron muchas flores, la gente superlinda me lleva regalos muy lindos. Gafas, bolsos, me dieron muchos bolsos, llaveros, collares, ahí tengo unos muy lindos, pulseras, no es que, de todo, o sea demasiado”, dijo la intérprete de Provenza y Gatúbela a través de su canal de Telegram.

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reveló cuántas cirugías tiene

Verónica Giraldo Navarro es una de las hermanas mayores de la cantante de música urbana Karol G. La mujer de 34 años se ha dado a conocer en el mundo de las plataformas digitales por su contenido relacionado con tips de belleza, maquillaje y otros tratamientos naturales para cuidar el cuerpo.

Actualmente, cuenta con más de 500 mil seguidores en Instagram y tal como lo ha hecho la artista paisa, ella también ha llamado la atención de los internautas por su espectacular figura. De hecho, en varias de sus publicaciones la han llenado de elogios porque cada vez que está en la playa o en una piscina, no pierde la oportunidad para presumir sus curvas con pequeños trajes de baño.

Uno de los atributos más elogiados de Verónica Giraldo son sus glúteos, aunque muchos de sus admiradores estaban inquietos por saber si son naturales o resultado de alguna intervención quirúrgica, pues se conoce que la joven sí se ha sometido a algunas cirugías estéticas, pero no se había revelado en detalle qué cambios se ha hecho.

Por esta razón, en medio de una dinámica de preguntas que activó desde su perfil de Instagram, uno de sus seguidores aprovechó el momento para preguntarle si se había operado de algo, a lo que ella respondió: “Me he operado dos veces, me hice las mamas y me hice la bichectomía, pero de resto no, no me he hecho más”.