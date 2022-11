La actriz Mabel Moreno casi pierde un pie en una playa; esta es la increíble razón

Mabel Moreno es una de las actrices más reconocidas y queridas por muchos televidentes en todo el territorio nacional. Todos los papeles que ha representado han sido de total aprobación por miles de colombianos.

Y es que el talento que tiene Mabel Moreno para actuar es único, ya que su picardía a la hora de desenvolverse frente a las cámaras la ha catapultado para ganarse múltiples personajes que han engalanado diversas telenovelas en el país.

Asimismo, no solo la capacidad para la actuación resalta en esta mujer, dado que es una de las personalidades más admiradas y envidiadas por muchos por su inigualable belleza, que le ha permitido también incursionar en el mundo del modelaje.

A pesar de que es una de las actrices más ocupadas por su trabajo en la actualidad, también hay tiempo para disfrutar y compartir en familia, y por ello, debido a su cumpleaños se fue con su mamá y sus dos hermanas a República Dominicana para gozar de las playas de esta nación.

Aunque en primera medida todo pintaba para que este viaje de Mabel Moreno y su familia fuera solo risas y felicidad, esto cambió de un momento a otro cuando la popular actriz se vio envuelta en una situación que puso en juego su vida.

En este sentido, la actriz le contó al programa de entretenimiento La Red, del canal Caracol, que por poco pierde uno de sus pies después de salir de una playa dominicana. “Se nos quedó el carrito de golf en la arena y dije: ‘Mientras buscamos ayuda, me voy a meter a esta playa’. Había muchas algas por lo que no podía ver el fondo. Y cuando ya iba a salir pisé una raya y me pinchó”, empezó afirmando Mabel.

Luego de esto, el pánico se apoderó de la actriz, de su madre y de sus dos hermanas, quienes empezaron a hacer hasta lo imposible para salvarle la vida a su familiar, teniendo en cuenta que este tipo de rayas son venenosas. Cuando sucedió esto, Mabel Moreno afirmó sentir una fuerte puñalada.

“Salí con el pie llenó de sangre, de inmediato una de mis hermanas me hizo un torniquete. Estábamos muy lejos y no había nadie, entonces ella comenzó a sacarme el veneno con la boca, por eso digo que es mi heroína”, continuó afirmando la actriz.

Mientras una de las hermanas de Mabel trataba de sacarle el veneno a su allegada, la madre de estas se alejó un poco del lugar con el objetivo de buscar ayuda. Por fortuna, varios jóvenes acudieron al llamado de la señora, sacaron el carro de la arena y se llevaron a la actriz para la clínica más cercana.

Sin embargo, la travesía sería larga, ya que el centro de salud más cercano a esa playa estaba a más de una hora de distancia, por lo que esto aumentó la preocupación de Mabel Moreno y su familia. Una vez llegaron al lugar, los médicos que atendieron a la colombiana de 39 años le expresaron que de no haber actuado pronto, el pie se le hubiera gangrenado y hubiese tenido que ser amputado.

“Ese dolor es como si te metieran aceite caliente en reversa. El primer antibiótico que me dieron no funcionó y se me afectó, por lo que tuve que tener dos ciclos de ese tipo de medicamentos. Después los médicos se dieron cuenta que había quedado una parte de la espina del animal adentro”, concluyó la actriz.

Por este incidente, se destaca que Mabel Moreno se vio obligada a cancelar sus proyectos personales por los próximos 3 meses.