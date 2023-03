Sebastián Carvajal y Paola Turbay se confiesan y desmienten rumores sobre sus vidas

Ana de Nadie sigue siendo una de las producciones más vistas en las noches de la televisión colombiana, poniendo a sus protagonistas como favoritos a la hora de disfrutar una buena historia novelesca con mucho drama, algo de humor y muchísima pasión, asunto que pone muy contentos a Paola Turbay y Sebastián Carvajal, los encargados de llevar en sus hombros lo más pesado de esta novela.

Tanto Paola como Sebastián han demostrado en sus redes sociales lo mucho que han querido esta producción, que los ha llevado a conocer toda Bogotá y lugares naturales donde solo sonrisas y muchas anécdotas han ocupado la mayor parte de las grabaciones, que se han hecho en tiempo récord, incluso cuando ya está al aire la novela.

Paola y Sebastián protagonizan Ana de nadie. Foto: Instagram @sebastiancarva. - Foto: Foto: Instagram @sebastiancarva.

Miles de colombianos ya tienen una idea muy clara de quiénes son Ana y Joaquín, los personajes que interpretan la bogotana y el bumangués, sin embargo, estas personalidades distan mucho de lo que son los actores en su vida real y ellos tienen muy claro que hay millones de personas que les adjudican aspectos a su personalidad, que a la hora de la verdad no tienen nada que ver con ellos.

Tal como lo hicieron en las redes sociales, Paola y Sebastián revelaron qué es lo que han escuchado que la gente piensa de ellos y reafirmaron qué es verdad y qué es mentira, pues ellos saben muy bien que su conexión con sus fans se basa en la confianza y la transparencia, asunto con el que los dos están totalmente de acuerdo.

Foto: Instagram @paolaturbay. - Foto: Foto: Instagram @paolaturbay.

El primero en revelar la verdad sobre su vida fue Carvajal, quien sabe muy bien que muchos piensan que es un hombre de fiestas y parrandas 24/7, y la verdad es todo lo contrario, tal como él mismo lo mencionó. “La verdad es que no, no soy rumbero, todos los días me acuesto a las 9: 30 de la noche y me levanto a las cinco de la mañana a entrenar, soy cero de rumbas, de fiestas… Soy como muy abuelo”, afirmó el bumangués.

Luego llegó el turno de la exreina, quien a sus 52 años luce un cuerpo espectacular y durante tres décadas se ha sabido mantener vigente con su talento, su belleza y su picardía. “Mucha gente piensa de mí que soy antipática y creída, y la verdad es que no, yo soy muy buena gente, porque me gusta la gente, porque disfruto mucho la gente, entonces el que diga eso de mí es porque no me conoce”, declaró Turbay.

Pero ahí no quedó todo, los dos actores hablaron del aura de coquetos y asediados por muchos que millones de personas les imponen, siendo totalmente opuesto a la realidad que cada uno de ellos vive, pues el uno no es que sea el más dado a estar “de flor en flor” y la otra no tienen todo un “ganado” a su disposición para cuando quiera.

Jorge Enrique Abello, Paola Turbay y Sebastián Carvajal conforman el elenco de "Ana de Nadie". - Foto: RCN

“La gente piensa que yo soy coqueto y la verdad es que no, soy una persona muy cerrada… yo creo que hasta penoso. No es que no sea sociable, sino que soy un poco más reservado, de un círculo más pequeño”, añadió Carvajal, para luego darle paso a Turbay, quien también dejó claro lo siguiente: “piensan de mí que me echan los perros todo el día, que me coquetean todo el día, que me caen galanes, pollos, de todo… Mejor dicho, alejado de este tema, a mí no me echan los perros nunca, yo creo que les da como pena o no sé si es que intimido o qué”.

Así pues, queda un poco más claro cómo es la personalidad de estos dos actores, que aunque tienen una diferencia de edad marcada, su talento se ha sabido acoplar a la perfección en esta nueva producción, un ‘remake’ de una gran novela que en los 90 fue todo un escándalo por mostrar una relación amorosa y extramatrimonial entre una mujer mayor y un hombre menor, llamada Señora Isabel.