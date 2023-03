“Las amantes llenan sus vacíos con parejas inexistentes”: Laura Archbold habla con SEMANA de su polémico personaje en Ana de Nadie

Desde que se estrenó el pasado 1 de marzo, la telenovela Ana de Nadie se ha convertido en una de las favoritas del rating y de las noches de los colombianos.

Protagonizada por Paola Turbay y Jorge Enrique Abello, esta novela del Canal RCN revive la polémica historia de Señora Isabel, una novela que justamente llegó a la televisión nacional, 30 años atrás, en 1993, y que retrató la historia de amor entre una mujer madura con un hombre 20 años menor.

En esta ocasión, Ana Ocampo (Turbay), quien acaba de cumplir 50, se entera de que su marido, Horacio Valenzuela (Abello), lleva dos años siéndole infiel. Tras 25 años de aparente feliz matrimonio, ella intenta salvar su relación, pero al final se da cuenta de que no hay marcha atrás y toma la decisión de divorciarse. Esta inesperada y dolorosa realidad lleva a que se cuestione como esposa, madre, hija y hermana.

Laura Archbold, actriz - Foto: Foto: Canal RCN

La ‘culpable’ de la ruptura es Adelaida, una exitosa abogada que se convierte en la amante de Horacio, un hombre mucho mayor que ella y que además es el dueño de la compañía de arquitectos para la que trabaja.

Un personaje que encarna la actriz, modelo y exreina Laura Archbold, quien ha recibido varios elogios por su polémica, pero creíble interpretación, pues muestra que a pesar de estar en esta difícil relación sentimental, esto la pone frente a varios dilemas éticos.

La artista sanandresana, pareja del también actor Diego Cadavid, conversó con SEMANA sobre este rol que la llevó de regreso al horario prime de la televisión colombiana.

SEMANA: ¿Qué reto implicó este proyecto actoral, pues como actriz casi siempre la hemos visto como villana?

Laura Archbold (L.A.): Los retos siempre son un poco los mismos. Digamos que mantener la misma energía de principio a fin, porque son proyectos muy largos. En estos casos, es muy fácil caer en la trampa de salirse del personaje o de perder el rigor que uno necesita tener siempre, así se demore.

SEMANA: ¿Cómo fue el proceso de preparación para interpretar a Adelaida, la mujer que se enamora de su jefe, un hombre mucho mayor que ella, en Ana de Nadie?

L.A.: Fue una verdadera carrera. Un sábado me entregaron los libretos y la grabación se iniciaba el lunes. Entonces, me tocó prepararme sobre la marcha. Pero, prácticamente cuento con un equipo generoso que me ayudó en el camino y unos directores fantásticos que también fueron puliendo a la Adelaida que vamos a ver conmigo en esta novela.

Novela Ana de Nadie - Foto: Foto: Canal RCN

SEMANA: ¿Qué sintió al interpretar este papel de la amante, de la mala de la historia?

L.A.: Siempre tenía mucho miedo porque yo decía: ‘No, yo estoy acostumbrada a tener más tiempo para preparar los personajes’. Pero, resulta que a veces no hay ese tiempo y hay que sacar el personaje como sea y dar el 100 por ciento, no importa cómo. Eso también es un reto de la actuación.

SEMANA: Usted tiene un personaje complejo. Es una colombiana independiente y profesional, ¿cómo una mujer así, empoderada, termina con un hombre casado, que además es su jefe?

L.A.: Bueno, yo creo que Adelaida es una persona que, como pasa con las amantes, está llenando muchos vacíos en una relación de pareja inexistente. Siento que ese es su real talón de Aquiles. Creo que ella, en algún momento de su vida, por evadir temas esenciales se dedicó mucho en su trabajo y eso evidentemente la hace ser una buena profesional. Pero, las cosas no son en blanco y negro, como nada en la vida. Por eso, siempre es importante entender que todas las personas tienen pasado. Y eso en mi personaje es algo que va a quedar claro más adelante.

Jorge Enrique Abello, Paola Turbay y Sebastián Carvajal conforman el elenco de "Ana de Nadie". - Foto: RCN

SEMANA: ¿En qué se parecen Laura Archbold y Adelaida?

L.A.: En nada, las dos somos diametralmente diferentes.

SEMANA: ¿Laura Archbold perdonaría una infidelidad?

L.A.: Las infidelidades siempre pueden pasar, pero no estoy de acuerdo con eso. Creo que sería muy difícil para mí seguir con una relación después de aceptar una infidelidad. Pero también creo que somos humanos y que nos puede pasar, nadie está libre de eso.