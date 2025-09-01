Suscribirse

Margarita Ortega se dio nueva oportunidad amorosa y confirmó relación; se trata de un colega

La presentadora sorprendió con una nueva faceta que estaría viviendo en el presente.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

1 de septiembre de 2025, 11:36 a. m.
Margarita Ortega dio un paso en su vida personal.
Margarita Ortega dio un paso en su vida personal | Foto: Instagram @margaritamariaortega

Margarita Ortega se ha convertido en un referente de la televisión colombiana, forjando una sólida carrera tanto en la actuación como en la presentación. Su preparación la llevó a integrar el equipo de diferentes informativos, los cuales le permitieron crecer año tras año.

La famosa supo ganarse el reconocimiento del público por su estilo elegante, su dedicación y el carisma que proyectaba ante cámaras. Estas cualidades hicieron que se consolidara como uno de los rostros más emblemáticos de CM&, donde se destacó como una de las conductoras más representativas del canal.

La presentadora tiene un proyecto con el que desea ayudar a sus contemporáneos. Foto: Instagram @margaritamariaortega.
La presentadora vive una nueva etapa de su vida. | Foto: tomada de la cuenta de Instagram @margaritamariaortega

Sin embargo, recientemente, lejos de su rol en los medios, los curiosos se interesaron por saber más de su vida íntima, la cual no suele plasmar en plataformas digitales. De hecho, se conoció información que involucraba el aspecto amoroso, pues se estaría dando una nueva oportunidad.

Contexto: “La menopausia no es símbolo de fracaso”, Margarita Ortega habla sobre los desafíos de las mujeres al llegar a la mediana edad

De acuerdo con lo que se reveló en La Red, de Caracol Televisión, Margarita Ortega habría dado un paso significativo en su faceta sentimental, abriéndole su corazón a un nuevo vínculo. Lo curioso es que se trata de un colega de la presentadora, quien está involucrado con medios de comunicación.

Según el formato de entretenimiento, la reconocida actriz fue captada saliendo del Movistar Arena de Bogotá el pasado 22 de agosto, luego del show que presentó Molotov. La caleña se encontraba con Joan Avellaneda, director de Noticentro 1 y director de contenidos del Canal 1, mostrando una cercanía particular e inesperada.

Mary Méndez fue quien se encargó de dar detalles del hombre, relatando que se pusieron en contacto con Ortega para confirmar la información. La respuesta fue afirmativa, por lo que quedó en evidencia que los dos estaban disfrutando de una nueva relación sentimental.

Este hombre se llama Joan Avellaneda, director general de contenido de Canal 1. Apasionado por la música, toca la guitarra eléctrica, y comparten set todos los días en el canal donde trabajan”, dijo la presentadora de La Red.

Contactamos a Margara y nos contó que sí. Efectivamente, está enamorada, está disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Es una relación bastante estable que lleva unos mesesitos”, agregaron, indicando cuánto llevarían juntos.

Margarita Ortega ya tiene pareja: quién es, cómo se llama y dónde lo conoció – La Red |Caracol TV

Es importante recordar que la relación que más se hizo pública de la presentadora fue la que sostuvo con Ramiro Meneses, con quien se convirtió en madre de una niña. Pese a que duraron 15 años juntos, el amor se transformó y tomaron caminos distintos, tal y como lo contó en una entrevista con Yolanda Ruiz y María Elvira Samper.

“Cada uno empezó a ver que su vida necesitaba otros aires para, justamente, llegar a ese punto creativo que nos mueve”, apuntó en el diálogo, dando luces sobre lo que ocurrió.

“Él me acompañó, no es el papá de mi hijo mayor, pero estuvo casi presente en casi toda la vida de Emiliano. Nació Melibea y ahí vamos en la vida, estábamos hace 15 años y ya no había la comunicación de antes”, aseguró, puntualizando cómo fue el papel del artista en su realidad.

Es importante recordar que la versatilidad de Margarita Ortega le permitió brillar en distintos formatos desde hace muchos años, integrando recordadas producciones dramáticas como Azúcar, Las aguas mansas, Marido y mujer, Amor a mil, El engaño, La quiero a morir, El fantasma del gran hotel, Rosario Tijeras, Doña Bella, Amo de casa, entre otras.

