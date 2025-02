“La menopausia no es símbolo de fracaso”, Margarita Ortega habla sobre los desafíos de las mujeres al llegar a la mediana edad

Margarita Ortega: Primero se debe entender que la menopausia no es símbolo de fracaso; al contrario, es una etapa en la que las mujeres tenemos todo para dar. Es una experiencia en la que la mayoría de mujeres estamos estables en el ámbito profesional, en madurez mental, en experiencia, y podemos aportar mucho. Lo que pasa es que la sociedad vuelve y nos dice: “Silencio, eso es feo, eso es sucio, eso es malo, y usted ya está con un pie metido en la tumba. Cállese, y viva con vergüenza”.

Lo bello de todo esto es que es un proceso que comienza cuando estamos en la mejor etapa de nuestras vidas en cuanto a lo físico. La menopausia es como una nueva adolescencia, una etapa de transición, de creatividad, de expansión y de esplendor que atraviesan las mujeres con enorme valentía. No debería estar marcada por la sombra de la duda, el miedo y la ignorancia.

Hay que entender que la menopausia no comienza cuando clínicamente a la mujer se le dice que lleva un año sin periodo menstrual. No. La menopausia puede comenzar desde los 40 años e incluso antes cuando las hormonas empiezan a cambiar, y a ese proceso se le llama perimenopausia, la cual trae unos síntomas que algunas veces nos confunden, porque hace falta mucha información sobre esta etapa que atraviesan todas las mujeres.

M.O.: Pienso que la sociedad ha sido tremendamente cruel con nosotras, las mujeres, pero no lo digo con ánimo de culpabilizar a la sociedad misma, sino porque siento que ahora, cuando hablamos de una sociedad incluyente, somos excluyentes con las mujeres que tienen más de 40 años, y lo digo yo, que tengo 52. Nunca se ha pensado que en ese silencio a la mujer se la ha sometido a vivir su propia cárcel emocional y mental.

La menopausia viene con un cambio hormonal que transforma químicamente todo lo que pasa en tu cerebro; hace que seamos distintas, que tengamos una percepción diferente de la vida y que en muchos momentos nos sintamos en soledad y en depresión por el rechazo alrededor de ese tema. Hay muchas mujeres que terminan en una depresión profunda y que incluso a los 70 años todavía están viviendo las consecuencias de esta transición sin saber qué es lo que realmente les pasó. Por eso también es importante buscar información y sensibilizar a los médicos frente al asunto, porque, si bien hay un grupo pequeño y maravilloso de profesionales de la salud que sí entienden el proceso y quieren acompañarlo a uno, otro grupo de profesionales no pasan del libro, y eso es terrible.

M.O.: No se habla de la sexualidad entre los 60 y los 80 años porque es algo que supuestamente no existe, y resulta que en los geriátricos es donde hay una mayor cantidad de población con enfermedades venéreas, pues a los adultos mayores no se les habla del cuidado en las relaciones sexuales.