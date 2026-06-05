Margarita Ortega habló de ataques por mensaje que publicó y aclaró tema político en medio de las elecciones 2026: “¿Desde cuándo?"

Margarita Ortega ha construido una destacada trayectoria en los medios de comunicación colombianos, sobresaliendo tanto por su trabajo como actriz como por su desempeño en la presentación de noticias. Gracias a su formación profesional y experiencia frente a las cámaras, ha logrado abrirse espacio en importantes proyectos televisivos que impulsaron su crecimiento dentro de la industria.

Sofía Petro sorprende a los empresarios y toma decisión para que voten por Iván Cepeda; Margarita Rosa no se quedó callada

Con el paso de los años, la comunicadora logró conquistar la confianza y el cariño de la audiencia gracias a su profesionalismo, su presencia en pantalla y la cercanía que transmite en cada una de sus intervenciones. Estas características la posicionaron como una de las figuras más reconocidas del periodismo televisivo nacional.

Su recorrido la llevó a formar parte de distintos espacios informativos de gran relevancia, consolidándose como una profesional versátil y respetada en el medio. Precisamente, una de las etapas más recordadas de su carrera fue su paso por CM&, donde se convirtió en uno de los rostros más visibles y apreciados por los televidentes, dejando una huella importante dentro de la historia del canal.

Sin embargo, recientemente, Margarita Ortega fue blanco de críticas y ataques por un post que realizó, donde se enfocaba en hablar sobre la protección animal. La presentadora mencionó que velaba por la estabilidad de la naturaleza, siendo foco de reacciones negativas.

La famosa, al ver los comentarios que llegaron en su contra por, supuestamente, hablar de política, compartió un mensaje extenso y centrado, negando que sus publicaciones le apostaran a un lado de las futuras elecciones 2026.

La comunicadora no dudó en aclarar que nada tenía que ver con candidatos o corrientes políticas, por lo que prefirió montar la barrera y que nada de esto fuera real.

“Llevo toda mi vida hablando del amor y la protección hacia los animales y lo he hecho desde que tengo redes sociales con independencia y convicción. Ahora resulta, pues, que poner una historia sobre cuidado y bienestar animal es un tema político ¿¿?? ¿Desde cuándo?“, escribió en la imagen

“Algo que nunca he hecho en mi vida es hablar de política y no voy a comenzar ahora. Por favor desarmen sus corazones si es que de verdad les interesa el país y les agradezco pensar antes de insultar. Por cierto para quienes todavía se confunden, cosa más extraña, mi nombre es Margarita Ortega.”, agregó, desmintiendo a quienes la atacaron.