¿Es recomendable cargar un carro eléctrico todos los días? Esto dicen los expertos

La compra y circulación de los carros eléctricos ha aumentado en los últimos años. En Colombia, la llegada de marcas como BYD y Tesla ha revolucionado el sector automotriz.

¿Tiene un carro eléctrico en Bogotá? Esto es lo que pasa con las baterías después de cumplir su vida útil

Entre enero y mayo de este año, en el país se han registrado 36.164 autos eléctricos, lo que representa un crecimiento del 72,3 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

Debido al crecimiento de estos vehículos en el mercado, cada vez son más los colombianos interesados en conocer su funcionamiento. Renault España respondió las dudas relacionadas con las cargas eléctricas y la frecuencia necesaria para mantener el estado óptimo del carro.

En el país, los propietarios de autos eléctricos pueden recargar en electrolineras o implementar el sistema en sus casas. Según la marca, si el usuario no requiere cargarlo todos los días, no debería hacerlo.

Este proceso debe ser adaptado al ritmo de uso para preservar la batería a largo plazo. En caso de que el trayecto diario sea largo, será necesario contar con la carga adecuada para evitar imprevistos.

“Si se realizan recorridos cortos y la batería aún conserva un nivel suficiente de carga, no es imprescindible enchufarlo todas las noches, espaciando así las diferentes recargas. Es recomendable evitar cargas innecesarias para reducir el desgaste de la batería”, agregó Renault España.

La batería de los carros eléctricos se desgasta más rápido con demasiados ciclos de carga completos. Foto: Getty Images

¿La frecuencia de carga afecta la batería?

La marca explicó que cada batería tiene un número limitado de ciclos de carga. Esto significa que cada vez que se carga completo, se aumenta el desgaste natural de la batería, lo que puede reducir su capacidad.

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Sin embargo, cargar todos los días y no llegar al 100 % no es necesariamente malo para la batería. Otro factor importante que debe ser tenido en cuenta es que la velocidad de carga afecta la vida útil de las baterías.

Una carga rápida genera estrés térmico, afecta la durabilidad y acelera el desgaste. Por eso, la sugerencia de los expertos es utilizar la carga lenta, que es suave y recomendada para el uso constante.

Para realizar el proceso de forma eficiente y no dañar la batería, Renault España aconseja evitar las cargas completas y mantener el nivel entre el 20 % y 80 %. También es importante no dejar que se descargue y evitar que baje del rango 10-20 %.