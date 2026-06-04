¿Tiene un carro eléctrico en Bogotá? Esto es lo que pasa con las baterías después de cumplir su vida útil

Las ventas de carros eléctricos en Colombia han aumentado en el último año, según datos de Fenalco y la Andi. Nada más en mayo de 2026, el registro de vehículos eléctricos incrementó en un 252 % frente al mismo mes de 2025.

¿Qué es el freno regenerativo y cómo extiende la vida útil de la batería de los carros eléctricos?

Estos automóviles traen un tipo de motor y componentes diferentes a los de los carros tradicionales. Una de las piezas claves es la batería, que tiene una vida útil mayor a 10 años, dependiendo de la marca y el modelo.

Sin embargo, cuando dejan de funcionar en un carro, siguen teniendo otras aplicaciones energéticas. Así lo señaló Volvo, que explicó que las baterías de vehículos eléctricos no dejan de funcionar automáticamente.

Progresivamente, su autonomía va disminuyendo y el desempeño es menor. Cuando llegan a este punto, se acaba su primera etapa de uso. Esto sucede porque se reduce gradualmente la capacidad de almacenamiento de energía.

Después de completar el ciclo automotriz, la mayoría guardan hasta el 80 % de su rendimiento. Su reutilización es aplicada a instalaciones o infraestructuras que necesitan almacenar energía.

Algunos de los usos específicos son sistemas de almacenamiento de energía solar, comunidades rurales que requieran respaldo energético y estructuras de proyectos comunitarios o plantas eléctricas.

Las baterías de los carros eléctricos pueden ser utilizadas para otras industrias. Foto: Getty Images

¿Cómo se reciclan las baterías de los vehículos eléctricos?

Para reutilizarlas, es importante tener en cuenta los materiales y la química de fabricación de cada una, además de las condiciones de carga y los hábitos de conducción del propietario.

¿Se dañó la batería de su carro? Esta es la solución rápida y sencilla

“Se puede usar para el almacenamiento y suministro de energía, dentro de un ecosistema de cogeneración renovable, tal como el almacenamiento de corriente de energía solar o eólica, para luego ser aprovechada a nivel domiciliario, industrial, alumbrado público o carga de autos eléctricos”, señaló Byd Auto.

También se pueden reciclar, sometiéndolas a un proceso de reparación para ser utilizadas nuevamente en carros eléctricos. Para esto deben cumplir las condiciones autorizadas de seguridad como capacidad de carga, densidad y normas de voltaje.