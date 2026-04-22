Margarita Ortega habló de su compleja cirugía y de su paso por UCI, luego de días de reposo: “La cara del terror y la dificultad”

En redes sociales, Margarita Ortega encendió las alarmas entre sus seguidores luego de publicar una foto desde el hospital en la que dejó ver que había pasado por el quirófano.

Novio de Margarita Ortega rompió el silencio y dio detalles de su relación: “Nos mandó por un camino”

La imagen, que fue publicada en su cuenta de Instagram, confirmó que fue intervenida en la Clínica Country de Bogotá por su cirujano ortopedista.

Margarita Ortega habló de la recuperación de su cirugía

Días después de la operación y ya en proceso de recuperación, la actriz volvió a pronunciarse con un nuevo mensaje en el que contó cómo ha vivido estos días de reposo y las lecciones que le ha dejado esta experiencia.

“A quince días de la cirugía de columna cervical, la vida se presenta nueva y sin dolor físico, finalmente. He tenido tiempo para sanar mi cuerpo y me he puesto en la tarea de sanar mi alma”, es lo primero que se lee en su mensaje.

Margarita Ortega, actriz y presentadora. Foto: Instagram @margaritamariaortega

En este texto, la presentadora también habló de cómo esto lo vio como una herida interna, de la cual aprende:

“Las heridas del camino y en especial las heridas de la historia que carga mi niña interior, me han traído hasta aquí con la moneda del empuje y la fuerza, y la cara del terror y la dificultad, casi paralizante, de poner límites”, añadió.

Margarita hizo una reflexión y mencionó que hoy en día comprende que merece vivir una vida plena y lejos del drama y las problemáticas.

“Hoy entiendo que merezco una vida plena y creer en mí, no para cumplir con las exigencias de un núcleo familiar materno disfuncional y violento, sino por mí, por encontrar en plenitud el placer de vivir. En Dios, como nunca, mi destino”, concluyó.

Sus seguidores aprovecharon el post para dejarle comentarios en apoyo a su recuperación: “Hay luz en tu mirar”; “Estás preciosa, y sé que eso es precisamente por la sanación física, emocional y espiritual que te han dado estos días de recuperación”; “Recupérate alma hermosa”; “Te hemos extrañado todas las noches en el noticiero, pero nos alegra mucho tu recuperación y bienestar. Dios te bendiga y leer tu mensaje es muy bonito, abrazos”, se lee.

Él es el hombre que flechó el corazón de Margarita Ortega; es periodista y han trabajado juntos

Semanas antes de la cirugía, Ortega ya había adelantado en su columna en SEMANA que tendría que someterse a este procedimiento por temas de salud, preparando a sus lectores para lo que vendría.

Reconocida por su trayectoria en la televisión colombiana, Margarita Ortega se ha ganado un lugar importante tanto en la actuación como en la presentación.

Nacida en Cali, su carisma y estilo la han convertido en un rostro familiar para la audiencia. Su paso por noticieros como CM& y Noticias RCN fue clave para construir su carrera, y actualmente está al frente de Noticentro 1 CM&.