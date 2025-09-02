Él es el hombre que flechó el corazón de Margarita Ortega; es periodista y han trabajado juntos

Margarita Ortega desató una ola de reacciones en redes sociales, debido a un detalle de su vida personal que salió a la luz. La reconocida presentadora fue captada en un espacio público, disfrutando del hombre que flechó su corazón.

De acuerdo con lo que se reveló, la también actriz se está dando una oportunidad amorosa, con una persona de su entorno cercano. Ambos fueron captados a las afueras del Movistar Arena de Bogotá, tras el concierto de Molotov.

La información fue revelada por La Red, de Caracol Televisión, donde se mencionó la identidad del afortunado que conquistó a Margarita Ortega. Las imágenes permitieron apreciar la complicidad y química que había entre los dos, lo que demuestra su cercanía.

“Este hombre se llama Joan Avellaneda, director general de contenido de Canal 1. Apasionado por la música, toca la guitarra eléctrica; y comparten set todos los días en el canal donde trabajan”, comentó Mary Méndez, presentadora del programa de los fines de semana.

“Contactamos a Margara y nos contó que sí. Efectivamente, está enamorada, está disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Es una relación bastante estable que lleva unos mesesitos”, confirmaron.

Sin embargo, hubo incertidumbre sobre quién era aquel hombre que estaba gozando de este vínculo con la famosa, por lo que más de un curioso indagó.

¿Quién es Joan Avellaneda?

De acuerdo con lo que se registra en medios, Joan Avellaneda es reconocido por su trabajo como director general de Noticentro 1 y Canal 1, además de sus labores como director de la emisión Noticentro 1 CM& del mediodía y presentador de la sección Controversia del día.

Desarrolló labores en producción y coordinación de contenidos, lo que le ha permitido estar involucrado en el medio periodístico por más de 24 años. En su perfil laboral también destaca como redactor, gerente de relaciones públicas y relator.

Con esta amplia trayectoria en el área digital y tradicional de los medios, muchos han querido conocer más de cómo es su vida personal. Varios se basaron en lo dicho por el formato de Caracol Televisión.

Por el momento habrá que esperar para conocer más detalles, teniendo en cuenta lo inesperada de la noticia de Margarita Ortega, de quien solo se conocía sobre su relación más famosa, en el pasado, con Ramiro Meneses.