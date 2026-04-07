Novio de Margarita Ortega rompió el silencio y dio detalles de su relación: “Nos mandó por un camino”

Margarita Ortega volvió a captar la atención en redes sociales tras conocerse un aspecto de su vida personal que hasta ahora se mantenía en reserva. La presentadora y actriz fue vista en un espacio público compartiendo con el hombre que habría conquistado su corazón, lo que generó múltiples reacciones entre los usuarios.

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Según se conoció, la comunicadora estaría dándose una nueva oportunidad en el amor con alguien de su círculo cercano. Ambos fueron vistos a las afueras del Movistar Arena de Bogotá, luego de asistir al concierto de la banda Molotov, en un momento que dejó en evidencia su cercanía.

La información fue revelada en el programa La red, de Caracol Televisión, en el que se dio a conocer la identidad del hombre. Las imágenes difundidas permitieron notar la complicidad y química que comparten, alimentando los comentarios en plataformas digitales.

De acuerdo con lo mencionado en el espacio televisivo, se trata de Joan Avellaneda, director general de contenido de Canal 1, quien además comparte con Ortega en el entorno laboral. La presentadora Mary Méndez aseguró que él es amante de la música, toca guitarra eléctrica y coincide a diario con la actriz en su lugar de trabajo.

No obstante, tras meses desde que la relación se conoció, Lo sé todo dialogó con el hombre, refiriéndose por primera vez a su vínculo amoroso con la reconocida presentadora. El periodista comentó un poco de su historia, dando detalles de cómo pasaron a un nivel distinto.

“Somos amigos [hace] como diez años, un poco más… Trabajamos mucho tiempo en CM&, nos conocemos de la vida”, comentó, mencionando que todo surgió en el plano profesional, construyendo una amistad que se consolidó poco a poco.

Una vez el noticiero terminó, los dos retomaron el contacto de manera diferente, pasando este escenario a un segundo plano para conocerse bajo dinámicas distintas.

“La vida nos mandó por un camino y nos volvimos a encontrar y a conversar diferente”, indicó.

De igual manera, aseveró que este paso que dieron no tuvo un inicio específico, ya que todo fue dándose con el tiempo y surgió un sentimiento inesperado.

“De a poquito, agüita bendita y mucho rock and roll”, afirmó.