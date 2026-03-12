¿No descarta una relación? Silvia Corzo habló de su matrimonio y de cómo pretende llevarlo: “Era un ritual para elegirme a mí”

La periodista y presentadora Silvia Corzo volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir imágenes de un evento propio muy especial que realizó durante el fin de semana pasado.

Margarita Ortega reaccionó al matrimonio de Silvia Corzo y dejó inesperado mensaje tras imágenes: “Muchas veces sin darte cuenta”

A primera vista, muchos pensaron que se trataba de una boda tradicional, pero en realidad la ceremonia tenía un significado diferente: era un acto de sologamia, una práctica simbólica enfocada en el compromiso con uno mismo.

El encuentro se llevó a cabo en el campo y reunió tanto a familiares como a amigos cercanos de la periodista santandereana.

Entre los invitados también estuvieron figuras del entretenimiento como Margarita Ortega e Iván Lalinde, quienes mantienen una amistad cercana desde hace varios años.

Para la ocasión, Corzo eligió un vestido largo en tonos claros y llevó un ramo de flores, detalles que le daban el toque de boda tradicional a la especial ceremonia.

Sin embargo, el sentido de la ceremonia era distinto: durante el evento, la periodista pronunció votos dirigidos a sí misma, al reafirmar su decisión de priorizar su bienestar emocional, la sanación personal y el amor propio, apartándose de ciertas normas sociales tradicionales.

En medio del momento, compartió un mensaje que resumía el propósito del ritual:

“Le digo que sí a la vida y me digo que sí, me acepto a estar siempre para mí. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más. Elijo amarme para así poder amar mejor”, expresó.

Las imágenes y el mensaje rápidamente causaron reacciones entre los usuarios, quienes comentaron la particular forma en que la periodista decidió celebrar su proceso personal y su compromiso consigo misma.

“Qué felicidad tener amigas así. Eso es vivir en el mundo del sí. Qué viva el amor propio”; “La elección más sensata, sabia de amor genuino”; “Muy bonito todo, pero tampoco entendí”; “Amor propio, se eligió ella”; “¿Quién lo casa a uno ahí? ¿Y qué regalos se dan?“; ”Con que ella lo haya entendido y haya elegido a quienes la entiendan y la acompañen, todo ok", fueron algunos de los comentarios.

Silvia Corzo reveló por qué se decidió por la sologamia

Recientemente, la periodista habló en Tarde, pero llego, y se refirió a cómo vivió el momento en el que llevó a cabo este ritual relacionado con el amor propio.

Corzo reveló que esto no fue algo que naciera de la noche a la mañana, sino que lleva viviéndolo durante años y que nació de una pregunta introspectiva que se hizo a ella misma.

“Esto es un proceso que he vivido por muchos años para conectarme con el amor propio […] ¿Yo me he elegido alguna vez a mí?”, contó en la conversación.

Corzo señaló que en un inicio lo único que quería “era un ritual para elegirme a mí” con un círculo cercano de diez personas, pero al notar que varios pidieron asistir, decidió realizarlo con una oficiante de ceremonia certificada.

Siguiendo los pasos tradicionales de una unión matrimonial, la periodista comentó que compró un anillo de compromiso y realizó una carta dirigida a sí misma. “Por primera vez me había escrito a mí misma”, dijo.

Pese a que tuvo una unión consigo misma, dejó claro que en ningún momento rechaza la idea de tener una relación en un futuro; el ritual simboliza “un acto de amor propio que le ofreces a otro”.