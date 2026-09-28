¿Quién reemplazará a Daniela Pachón en Noticias Caracol? Este es el nombre de la famosa presentadora

La salida de Daniela Pachón de Noticias Caracol sorprendió a los televidentes que la acompañaron durante casi 11 años frente a las cámaras. La periodista bumanguesa confirmó su despedida el viernes 25 de septiembre, durante la emisión de la mañana, en medio de un momento cargado de emoción y palabras de agradecimiento para quienes hicieron parte de su recorrido profesional.

Daniela Pachón dejó ‘Noticias Caracol’ después de 10 años: se despidió en vivo y no contuvo el llanto

Después de presentar su última nota en el informativo, sus compañeros aprovecharon la transmisión para dedicarle unas palabras. Pachón, visiblemente emocionada, también tomó unos segundos para despedirse públicamente del equipo con el que trabajó durante más de una década.

“Hoy se cierra la etapa de una niña que soñaba con llegar aquí”, expresó la periodista, quien recordó que hace casi 11 años Noticias Caracol le abrió las puertas y le permitió crecer profesionalmente.

En medio de su mensaje, también destacó uno de los aprendizajes que se lleva de su paso por el noticiero. “Aquí aprendí el significado de trabajar en equipo y estar del lado de la gente, y eso es lo más bello que me llevo, además de la amistad de ustedes”, afirmó.

Daniela Pachón, expresentadora de Noticias Caracol. Foto: Instagram

Aunque Daniela Pachón emprenderá nuevos proyectos profesionales, su salida también generó una pregunta entre los seguidores del informativo: ¿quién ocupará su lugar en la emisión de la mañana?

La respuesta ya fue confirmada y se trata de una cara conocida por la audiencia de Noticias Caracol. Alejandra Murgas, quien durante varios años estuvo al frente de las emisiones de fin de semana, será la encargada de acompañar a los televidentes durante las primeras horas del día.

La periodista anunció el cambio a través de sus redes sociales, donde mostró su emoción al llegar a las mañanas de uno de los informativos más vistos del país.

Murgas también se refirió al equipo que deja para asumir esta nueva responsabilidad. “En adelante tendré el honor de acompañar al equipo madrugador del noticiero, igual de maravilloso y admirable como el que hoy despido, el de los fines de semana”, escribió.