Simón Molina pide investigar a María José Pizarro en escándalo de corrupción del gobierno Petro

Simón Molina, representante a la Cámara por el movimiento Creemos y vicepresidente de esa corporación, se pronunció sobre el más reciente fallo que emitió el Consejo de Estado en contra del exsenador Iván Name. El alto tribunal decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

En ese expediente figuró en 85 oportunidades el nombre de María José Pizarro, excongresista del Pacto Histórico. La versión es que Name se apartó del liderazgo del Congreso a cambio de 3.000 millones de pesos y su silla la ocupó Pizarro para darle curso a diferentes iniciativas, como la polémica reforma pensional.

La exsenadora ha defendido su inocencia y se ha alejado del escándalo. En un comunicado público, dijo: “No tengo nada que ver con las actuaciones del señor Name. No permitiré que se me pretenda vincular impunemente con hechos en los que no tuve participación ni conocimiento alguno”.

Varios sectores políticos han sugerido que la Corte Suprema de Justicia analice el papel que cumplieron algunos congresistas en el escándalo de corrupción. La teoría es que varios parlamentarios recibieron dineros de la UNGRD para aceitar las reformas del gobierno Petro.

El exsenador Iván Name, uno de los principales protagonistas del escándalo de la UNGRD, recibió la “muerte política”

Frente a ese escenario, Simón Molina, representante de Creemos, manifestó que es importante que se revise la actuación de María José Pizarro y demás integrantes del Legislativo.

“Lo que tenemos que exigir todos es que se esclarezcan los hechos y que se revise si hubo también participación indebida de otros congresistas, como María José Pizarro, que es mencionada en varias ocasiones dentro del expediente, y que jugó un papel fundamental al presidir todos los debates alrededor de la reforma pensional”, comentó Molina en un video que difundió en sus redes sociales este 28 de septiembre.