Alcalde Galán apoyó la propuesta del concejal Juan David Quintero para soterrar cables en Bogotá: buscará acelerar el proceso

Miles de bogotanos tienen sus casas a pocos metros de los numerosos cables de alta tensión que se ven en los postes, un problema que se ha normalizado en muchas viviendas, pero que ahora, tras una iniciativa del concejal Juan David Quintero, podría eliminarse. Esto, dada la propuesta de soterrar este tipo de cableado y que el ruido visual y las afectaciones se eliminen de plano.

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El pasado 24 de septiembre, el Concejo aprobó la propuesta con 24 votos a favor y otros 10 en contra. Ahora debe seguir el trámite hasta que sea aprobada y finalmente sancionada por el alcalde. Sin embargo, se sabe que el mandatario local le daría el visto bueno, pues este 28 de septiembre se pronunció en sus redes sobre esta iniciativa.

“No nos podemos acostumbrar a vivir en un enredo de cables. En muchos barrios de Bogotá hay cables desordenados que definitivamente afectan la calidad de vida de la gente. Esto tiene que cambiar”, dijo el alcalde, exponiendo un caso de una habitante de Bogotá que cuenta con una casa en la que no se pueden abrir bien las ventanas por cuenta de la presencia de cables.

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Aseguró que esta iniciativa es parte del objetivo del proyecto de Acuerdo por una Ciudad Inteligente, que se presentó en el Concejo. “Tenemos que acelerar el proceso de soterramiento de cables en toda la ciudad”, precisó.

El concejal Juan David Quintero impulsó la iniciativa que busca que Bogotá avance en el soterramiento de las redes eléctricas y reduzca el llamado enredo de cables en los barrios. Foto: SEMANA

Tras su declaración, en los comentarios de la publicación, el concejal Juan David Quintero celebró que el alcalde haya acogido esta idea.

Es importante tener en cuenta que ya hay varios opositores de la medida, entre los que se encuentra la empresa de energía Enel, que advirtió que llevar bajo tierra el 100 % de las redes eléctricas sería inviable por temas operativos y de costos, exigencias técnicas y límites regulatorios, entre otros aspectos.