Política

Ministro publicó discurso de Abelardo De La Espriella que se volvió viral: “Aplaudan, ¿por qué no aplauden?”; esta es la historia

El video se está acercando al millón de visualizaciones.

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Redacción Semana
28 de septiembre de 2026 a las 12:48 p. m.
Abelardo De La Espriella habló duro contra la corrupción
Abelardo De La Espriella habló duro contra la corrupción Foto: Pantallazo a video publicado en Tik Tok por el ministro Jaime Andrés Beltrán

Recientemente, el presidente Abelardo De La Espriella ha dado golpes de opinión por medio de las redes sociales, donde sus frases han generado impacto y puntos de conversación.

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Abogado de Sneyder Pinilla responde al ofrecimiento del presidente Abelardo De La Espriella a quienes delaten la corrupción: “No se detuvo, ni se detendrá”

Ocurrió el caso de Cali, donde el jefe de Estado acompañó a la Fuerza Pública a un operativo contra el microtráfico. Allí, De La Espriella le dijo a un señalado criminal: “Bienvenido a la patria milagro”, un video que se volvió viral en diferentes plataformas digitales.

Además, se conoció el diálogo completo entre el presidente y el señalado delincuente: Hasta aquí llegó la fiesta, creía que podía desafiar al Estado. Bienvenido a la patria milagro”.

Y ahora también volvió a ocurrir algo similar, luego de que el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, publicó en su cuenta de TikTok un fragmento de un discurso que dio el presidente De La Espriella, en el marco de la agenda regional que ha venido adelantando.

Video de declaración del presidente De La Espriella se viralizó
Video de declaración del presidente De La Espriella se viralizó Foto: Pantallazo cuenta Tik Tok ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán

“Y necesito que entiendan que hay una voluntad de ayudar, pero con esta claridad, no acepto que se pierda un solo peso, porque entonces sabrá el que agarre un peso público lo duro que muerde el Tigre”, expresó el jefe de Estado.

María Claudia Tarazona y Abelardo De La Espriella.
María Claudia Tarazona envió un mensaje al presidente De La Espriella tras la muerte de alias Robinson Gutiérrez

Además, expresó el mandatario colombiano en el video que publicó Beltrán: “Y quiero ser claro en eso: plata que mande yo mismo, voy a verificar las obras, y si se pierde un peso, el que toque la plata pública en la era del Tigre termina preso como que me llamo Abelardo De La Espriella. Aplaudan, ¿por qué no aplauden?”.

Posteriormente, el presidente recibió el aplauso de las personas que hicieron parte de ese encuentro con el mandatario colombiano, algunos de ellos funcionarios públicos. Ese silencio al parecer obedeció a la contundencia del mensaje que dio el jefe de Estado sobre la lucha contra la corrupción.