Le responden en vivo a Petro por decir que echó a corruptos de su gobierno y le dicen lo que tiene que hacer: “A capa y espada”

El expresidente Gustavo Petro no dudó en responder a la alocución del presidente Abelardo De La Espriella y en la que, entre otras cosas, se refirió a la corrupción que hubo en la anterior administración.

A través de su cuenta de X, el líder de la oposición sostuvo que él directamente “echó” de su gobierno a todos los corruptos que encontró con las manos en la masa. Incluso, acusó al actual jefe de Estado de meter a corruptos a su gobierno.

Alfredo Deluque, senador del partido de la U, habló de este tema en El Debate de SEMANA y le respondió duramente a Petro por la respuesta que tuvo. “Cómo va a decir eso si ahí están las investigaciones”, dijo.

De hecho, el congresista recordó el caso de Juliana Guerrero y los títulos falsos, mencionó cuando el entonces presidente la defendía pese a las pruebas que había en su contra y que finalmente la llevaron a responder ante la justicia. “Él la defendió a capa y espada como lo hizo con muchos otros funcionarios públicos que han sido acusados en diferentes escenarios”, comentó.

“Él lo que ha debido de hacer ante el mensaje de Abelardo De La Espriella es salir, parase enfrente y decir: ‘Estoy de acuerdo. Todo aquel que tenga algo que decir en contra de mi gobierno, que salga y lo diga’. (...) Eso es lo que debió de hacer en aras de la transparencia que pregona a siete mares”, agregó.

En ese sentido, también sostuvo que si Petro tiene en estos momentos que denunciar algo de cualquier funcionario del gobierno actual, debería hacerlo sin ningún tipo de ambigüedades.

“El presidente Abelardo está siendo absolutamente transparente en eso. ¿Él por qué no hace lo mismo? (...) El echó a los corruptos cuando los pillaron, pero porque no tenía de otra", apuntó.

Por lo mismo, insistió en que el líder de la oposición debería pedirles a todos sus exfuncionarios que salgan a denunciar los posibles actos de corrupción que hubo al interior de su Ejecutivo.

Hernán Cadavid, senador del Centro Democrático, se mostró de acuerdo con su compañero y sostuvo que las palabras del exjefe de Estado dejan en evidencia los “rasgos de impotencia” que tiene por las pruebas que hay de la corrupción de su administración.

“Será cuestión de tiempo mientras que la Fiscalía General de la Nación y la Corte avancen con las investigaciones. (...) Petro no puede seguir señalando ni a la oposición y mucho menos al presidente Abelardo De La Espriella”, señaló.

Cadavid fue más allá y aseveró que el honor de haber sido el presidente de Colombia debería llevar al exmandatario a reconocer todo lo que pasó en los cuatro años en los que estuvo en la Casa de Nariño.

En desarrollo...