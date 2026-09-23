Tras paro armado en Santa Marta, alcalde Carlos Pinedo envió mensaje a los turistas

Santa Marta vivió momentos de terror en las últimas horas, luego de que criminales de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachenca, decretaran un paro armado y provocaran fuertes alteraciones del orden público en la capital del Magdalena y el corredor de la Troncal del Caribe hacia La Guajira. Esto en retaliación por los recientes golpes que les ha propinado la Fuerza Pública, dando de baja a varios delincuentes, entre estos, el cabecilla José Luis Pérez, alias Cholo.

Alcalde Carlos Pinedo reveló qué dijo en el consejo de seguridad tras ver a Abelardo De La Espriella patrullando Santa Marta

En medio del temor de los habitantes, el presidente Abelardo De La Espriella estuvo este martes en Santa Marta patrullando las calles junto a la Fuerza Pública y visitando a algunos ciudadanos en sus casas, recordándoles que no están solos.

Tras esas horas críticas en Santa Marta, Carlos Pinedo, alcalde de esa ciudad, dijo en El Debate de SEMANA que poco a poco todo está volviendo a la normalidad e hizo un llamado a los turistas.

“Cuatro bandiditos no van a traumatizar ese turismo importante que tenemos permanente, nacional y extranjero. Nosotros estamos brindando todas las garantías para nuestros visitantes nacionales y extranjeros. No dejen de venir a Santa Marta. Y les doy las gracias como mandatario de esta ciudad por toda la solidaridad que hemos tenido en estos días”, dijo Pinedo en El Debate de SEMANA.

De acuerdo con Pinedo, la Fuerza Pública, en un trabajo mancomunado con su administración, está brindándoles todas las garantías a los comerciantes y transportadores, de modo que puedan retomar sus actividades normalmente.

“Claro que hay cierto nerviosismo, pero lo más importante es que hay la determinación del señor presidente de la República de combatir las bandas criminales. Ya ustedes sabían lo que venía sucediendo a lo largo de estos años con la fallida paz total, porque esto no es solamente en el distrito de Santa Marta. Las bandas criminales se venían fortaleciendo en todo el país y aquí en Santa Marta, por supuesto, no era la excepción. Esa paz total fallida, sin ningún tipo de regulación jurídica, lo que hizo fue fortalecer las bandas criminales que aquí existían, que estaban muy diezmadas. Esa era la realidad”, señaló Pinedo en El Debate de SEMANA.

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A través de X, el presidente Abelardo De La Espriella advirtió a los integrantes de Los Pachenca que “el Estado no se arrodilla ante los criminales”.

“A los bandidos de Los Pachenca y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se los notifico con absoluta claridad: el Estado, con toda su fuerza legítima, no dará un solo paso atrás ante sus cobardes amenazas. La militarización del Magdalena continúa y la ofensiva de nuestra Fuerza Pública sigue en marcha para recuperar el control territorial y proteger a nuestra gente. A los samarios y a Colombia les garantizo que iremos tras los máximos cabecillas de estas estructuras narcoterroristas y emplearemos toda la capacidad legítima del Estado para neutralizar su accionar criminal y llevar a sus responsables ante la justicia”, agregó el jefe de Estado.