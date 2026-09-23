MinDefensa Jorge Mora advierte a los integrantes de las Autodefensas Conquistadoras: “A los criminales les decimos”

Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra la población civil en Santa Marta, Riohacha y la Troncal Caribe, el ministro de Defensa, Jorge Mora, envió un contundente mensaje a los criminales.

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“El Estado no cede, no se amedrenta y no dará un solo paso atrás. A los criminales les decimos: no hay bloqueo, amedrentamiento ni violencia que detenga el poder legítimo del país”, dijo Mora a través de un mensaje en X.

El jefe de la cartera de Defensa también recalcó que los recientes hechos violentos de los criminales en Santa Marta, Riohacha y la Troncal Caribe, son en retaliación por los recientes golpes propinados por la Fuerza Pública contra dichas estructuras criminales.

“Lo que hoy ocurre en Santa Marta, Riohacha y la Troncal Caribe no es más que la retaliación cobarde y desesperada de un grupo delictivo acorralado, tras varios golpes decisivos a los narcoterroristas del GAO Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Nuestra Fuerza Pública ha asestado golpes demoledores: dimos de baja a alias Cholo, segundo cabecilla de esta estructura; neutralizamos a diez de sus integrantes, e incautamos abundante material de guerra. Esto, a los pocos días de haber caído alias Bendito Menor”, dijo el ministro Mora.

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Y agregó el ministro de Defensa: “Al verse golpeados en la cabeza, estos bandidos han pretendido amedrentar a comerciantes, bloquear vías y sembrar zozobra en la población. Para ello, también recurren a acciones de intimidación y a un trabajo digital orientado a generar desinformación, terror e incertidumbre en la comunidad en donde filman sus acciones y las difunden a través de redes sociales con el propósito de intimidar a la población y amplificar la sensación de inseguridad. ¡Pero no se los vamos a permitir! Ni el Estado se doblega, ni la patria se amedrenta por criminales".