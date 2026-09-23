¿Habrá un paro de taxistas? Gremio responde al anuncio del Gobierno De La Espriella sobre el fin de las planillas municipales

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, por medio del Ministerio de Transporte, informó este pasado martes, 22 de septiembre, la eliminación oficial de la Planilla Única de Viaje Ocasional (Puvo) para los taxis de Colombia.

“Acabó esa vagabundería”: el gremio de taxistas se despachó tras el fin de las planillas municipales

Por medio de la Resolución 20263040038685, esta clase de vehículos de transporte público ya no tendrá que utilizar este documento para realizar desplazamientos hacia municipios contiguos.

El objetivo es agilizar el servicio que millones de usuarios reciben de este transporte y simplificar la operación del servicio para los transportadores.

Sin embargo, tras el anuncio realizado por el Gobierno nacional, varios representantes del gremio salieron a compartir en sus redes sociales su rechazo a estas decisiones, incluso convocando un paro de taxistas.

Fue ante esta situación que el líder de la organización, Hugo Ospina, salió a aclarar si realmente este movimiento se va a presentar en el país.

¿Se avecina un paro de taxistas?

En diálogo con SEMANA, el líder del gremio de taxistas comentó que el llamado por parte de varios miembros surgió a raíz de múltiples interpretaciones sobre el más reciente pronunciamiento del Ministerio de Transporte.

Ospina aseguró que varios mensajes que fueron difundidos entre grupos del sector afirmaban que la eliminación de la planilla se había aplicado de manera general en todo el país, lo que, según comentó, generó varias preocupaciones entre los conductores.

Las versiones sobre un posible paro de taxistas surgieron tras el anuncio sobre los cambios en la Planilla Única de Viaje Ocasional. Foto: Catalina Olaya

“Hubo una mala interpretación por parte de personas inescrupulosas y malintencionadas de que dijeron que fue que eliminó la planilla para todo el país y se llenó, se volvió viral todo el país diciendo que el presidente De La Espriella les quitó la planilla nuevamente y les va a exigir la planilla”, comentó.

El líder del gremio desmintió esta versión, apoyándose en el comunicado emitido por el Gobierno nacional, y aclaró que la planilla no ha sido eliminada en todo el territorio, sino que aún se mantiene en las zonas del país que siguen atendiendo la emergencia del terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

Por otro lado, el Ministerio de Transporte aclaró que la regla general en el país es que la Planilla no se exige para viajes en taxi entre municipios contiguos.

La entidad precisa que el registro únicamente se mantiene de manera temporal en los municipios que fueron afectados por el terremoto, esto como un mecanismo de control y seguimiento durante la emergencia. Es en estos casos que la planilla no representa ningún costo para los taxistas, además de no establecer un límite de recorridos.

Ospina le informó a este medio que, a pesar de los llamados a movilizarse, no se va a realizar un paro de taxistas en Colombia.

Hugo Ospina, Foto: NICOLAS LINARES

“No vamos a hacer paro, vamos a trabajar. El día que nos toque parar, pues lo vamos a decir públicamente. Este Gobierno lo veo muy técnico y vamos a solucionar los problemas como se deben solucionar: todos los problemas en el país mediante los mecanismos alternativos para la solución de conflictos, mediante el diálogo”, afirmó.