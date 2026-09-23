El Ejército Nacional anunció el fortalecimiento del dispositivo de seguridad en Santa Marta y diferentes sectores rurales del Magdalena, en respuesta a la situación de orden público que atraviesa la región por el paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o Los Pachenca.

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La decisión fue comunicada después del Consejo de Seguridad liderado por el presidente Abelardo De La Espriella, en el que se analizaron las condiciones de seguridad de la capital del Magdalena y las acciones necesarias para recuperar y mantener el control territorial.

De acuerdo con el Ejército, se ordenó el despliegue de más tropas de la Primera División en puntos considerados estratégicos del departamento, con especial atención en Santa Marta y su zona rural.

Paro armado en Santa Marta comercio cerrado Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

“Reforzamos la seguridad en Santa Marta y su zona rural”, señaló la institución, al explicar que el nuevo dispositivo busca aumentar la presencia de la Fuerza Pública y anticiparse a posibles acciones de las estructuras criminales.

El Ejército indicó además que trabajará de manera coordinada con la Policía Nacional para intensificar los patrullajes mixtos y los controles en los principales corredores de movilidad.

Según la institución, estas operaciones tienen como propósito prevenir nuevas acciones criminales, garantizar la seguridad de los habitantes y mantener las operaciones contra las organizaciones que generan afectaciones al orden público en el Magdalena.

La medida se conoce en medio de la tensión que se registra en Santa Marta luego del anuncio de un paro armado de 48 horas por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La situación ha generado cierres de establecimientos comerciales, restricciones en algunas actividades y afectaciones en la movilidad, además de denuncias sobre intimidaciones y presencia de hombres armados en diferentes sectores.

El paro armado habría sido anunciado después de operaciones de la Fuerza Pública contra esa estructura criminal, en las que murió alias Cholo, señalado por las autoridades como uno de los principales integrantes de la organización.

Ante este escenario, el Gobierno nacional ha incrementado el despliegue de la Fuerza Pública en Santa Marta y el departamento del Magdalena. El Ejército aseguró que la presencia de las tropas será permanente en los puntos definidos como estratégicos.

“Más tropas, más control y presencia permanente en el territorio”, afirmó la institución al informar sobre las nuevas medidas de seguridad.

Las autoridades mantienen los operativos en la capital del Magdalena y su área rural mientras avanzan las acciones para restablecer las condiciones de normalidad y evitar nuevas afectaciones contra la población.