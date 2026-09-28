Millonarios anunció decisión oficial sobre el debut de Juan Guillermo Cuadrado: revuelo en Medellín

Millonarios incluyó a Juan Guillermo Cuadrado en la lista de convocados para el partido contra Deportivo Independiente Medellín. El duelo será este martes, 29 de septiembre, en el estadio Atanasio Girardot.

¡Rumbo a Medellín! 💪⚽️Ⓜ️



▶️ Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para el próximo partido frente a Independiente Medellín. pic.twitter.com/9YPVNChPlr — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 28, 2026

Teófilo Gutiérrez dejó advertencia tras los fichajes de James Rodríguez y Juan Cuadrado: “Lo sentí yo”

Eso quiere decir que el debut de Juan Cuadrado podría darse contra Medellín, ya sea como titular o ingresando desde el banco de suplentes. La decisión dependerá de Gamero.

El revuelo no tardó en apoderarse de los hinchas del Poderoso. Juan Guillermo Cuadrado tiene pasado en Independiente Medellín, y levantó críticas porque, en vez de firmar con el equipo paisa, acordó con Millonarios.

Debut de Juan Guillermo Cuadrado se acerca: convocado contra Independiente Medellín

Se trata de la primera convocatoria oficial para Cuadrado, de quien se esperaba que pudiera debutar el pasado 24 de septiembre contra Nacional.

Sin embargo, previo al clásico de Millonarios contra el verde de Antioquia, que acabó 1-1, Gamero explicó que Cuadrado apenas estaba cumpliendo sus primeras sesiones de entrenamiento.

Picante respuesta de Alberto Gamero a Lucas González: salió al paso tras quejas sobre Millonarios

Para el partido contra Medellín, Alberto Gamero convocó a 20 futbolistas. La gran noticia es Juan Guillermo Cuadrado, y los hinchas reaccionaron en redes sociales.

Y es que el duelo entre Medellín y Millonarios es de suma importancia para ambos, que buscan permanecer en la parte alta de la tabla de posiciones.

Se trata de un partido aplazado por la cuarta fecha de la competencia. Millonarios llega en la cuarta casilla, con 20 puntos en 12 partidos, mientras Medellín aparece sexto con 19 unidades en 10 compromisos disputados.

Si hay un ganador, se ratificará entre los ocho primeros del torneo y dejará al otro con necesidad de recuperación.

Fecha, hora y canal para ver el debut de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios

Partido : Deportivo Independiente Medellín vs. Millonarios

: Deportivo Independiente Medellín vs. Millonarios Fecha : 29 de septiembre de 2026

: 29 de septiembre de 2026 Hora : 8:05 p. m.

: 8:05 p. m. Canal para ver en vivo: Win Sports+

Cuadrado volvería a jugar un partido oficial en el FPC luego de 17 años, 4 meses y 12 días. La última vez que disputó un encuentro en el balompié nacional fue el 17 de mayo de 2009.

Juan Guillermo Cuadrado con los colores del Deportivo Independiente Medellín. Foto: Colprensa

Aquel día, justamente, jugó con Independiente Medellín ante Once Caldas. El Blanco Blanco se quedó con el triunfo en Manizales.