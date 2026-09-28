Reforma tributaria de Bogotá entra en su recta final: este lunes retoman votaciones

La reforma tributaria es uno de los proyectos más ambiciosos que la administración de Carlos Fernando Galán radicó en el Concejo de Bogotá y que está a poco de aprobarse, tras varias discusiones en el cabildo. De hecho, al cierre de la semana pasada, múltiples artículos habían obtenido luz verde. Sin embargo, aún faltan otros por discutirse.

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Es importante tener en cuenta que hasta el viernes la corporación logró aprobar más de la mitad de los artículos, por lo que quedan cerca de 27 artículos por tramitar. La fecha que puso el Cabildo es este 28 de septiembre, día en el que se retoma la sesión y en la que podría haber resultados finales.

Durante la jornada se aprobaron los artículos relacionados con la financiación de luminarias inteligentes, nuevas tasas e incrementos del ICA y alivios tributarios, los cuales generaron opiniones divididas entre los cabildantes.

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Entre los artículos que faltan por discutir se encuentran el de los incentivos tributarios para la renovación urbana, los de las exenciones de la sobretasa para el predial, para construcciones destinadas al arrendamiento especializado.

Uno de los artículos bien recibidos en la discusión es el de los alivios tributarios, más exactamente los morosos de impuestos distritales, quienes podrán descontar el 60 % de los intereses y sanciones causados, siempre que, a más tardar el 21 de diciembre de 2026, paguen el 100 % del capital adeudado y el 40 % de los intereses y sanciones causados a la fecha de pago.

Es importante tener en cuenta que, si la reforma es aprobada, pasará a sanción del alcalde, quien debe darle luz verde para que entre en vigencia. Sin embargo, durante este proceso, los opositores al proyecto podrían demandar la votación en el Legislativo y entrabar su aprobación.