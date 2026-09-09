Bancos y fintech pagarán más ICA en Bogotá: Concejo aprobó un alza de 43 % en primer debate

La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá avanzó en el primer debate de la reforma tributaria presentada por la Administración Distrital y aprobó las nuevas tarifas del impuesto de Industria y Comercio (ICA) que regirán en la capital. Según la Alcaldía, los cambios buscan corregir lo que considera un tratamiento tributario favorable para sectores con mayor capacidad contributiva.

Específicamente, la propuesta tributaria, que afecta a varias actividades económicas, ha sido rechazada por el sector financiero, dado que en su caso se proponía que las tarifas de ICA subieran 50 % del 14 al 21 por mil. Este impuesto es de carácter regional y lo pagan personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios, de manera permanente u ocasional. A diferencia de otros tributos, no se calcula sobre la utilidad, sino sobre los ingresos gravados obtenidos en la ciudad, en este caso, en Bogotá. Además, tiene tarifas diferenciales según el sector económico.

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Tanto Asobancaria (que reúne a la banca comercial) como Colombia Fintech (que agremia a las empresas financieras de base tecnológica) solicitaron retirar el incremento del ICA y mantener la tarifa vigente. Su argumento es que la mayor carga tributaria puede encarecer la originación de crédito y los productos financieros, y restringir el acceso a financiación de hogares, empresas y emprendedores. “También puede incentivar a bancos y empresas fintech a trasladar operaciones y nuevas inversiones a otros municipios, con el consecuente riesgo de pérdida de empleo y actividad económica para la capital”, aseguraron.

No obstante, su pedido no fue atendido por los concejales del Distrito que, si bien subieron la tarifa del ICA, lo hicieron en un punto menos de lo planteado inicialmente, ya no del 21 por mil, sino del 20 por mil, es decir, un alza de 43 %. Además, establecieron una tarifa progresiva que arranca en 20 por mil en 2027, baja a 19 en 2028 y a 18 de 2029 en adelante.

La Alcaldía sostiene que está corrigiendo un tratamiento tributario favorable de un sector con capacidad para pagar más. Foto: Getty Images

Esta nueva tarifa del ICA no solo incluye a los establecimientos de crédito, sino también a fiduciarias, aseguradoras, comisionistas de bolsa, y actividades de administración de fondos.

La excepción son las cooperativas financieras, cuya tarifa bajó del 14 al 13 por mil, y las cooperativas de ahorro y crédito, que pasaron del 14 al 10 por mil.

Freddy Castro, presidente de Fecolfin, gremio de las cooperativas de ahorro y crédito, explicó que estas entidades tienen una tarifa de ICA diferente debido a su naturaleza particular frente al resto del sector financiero. “Son organizaciones de base social, cuyos excedentes se distribuyen entre los asociados. Además, es una medida que cumple un acuerdo para el desarrollo de la economía solidaria en la ciudad”, precisó.

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Dicho acuerdo fue aprobado por el Concejo de Bogotá en diciembre de 2024 y en él se establece que se debe definir una política pública que incluya incentivos tributarios para el cooperativismo. Esto, teniendo en cuenta que hay ciudades como Medellín, en donde las cooperativas no pagan ICA.

Aunque estas propuestas, que están incluidas en la reforma tributaria de la administración del alcalde Galán, apenas pasaron el primer debate, los expertos señalan que los acuerdos ya están “cocinados” y que en las plenarias de los próximos viernes, sábado y domingo, la iniciativa será aprobada sin problema.