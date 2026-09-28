Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló detalles de una promesa que cumplió en medio de la tragedia del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

En el mensaje, el mandatario dejó en evidencia que, en menos de 28 días que hizo una promesa de entregarle un apartamento a una familia afectada por el fuerte sismo, cumplió su palabra.

Además, recordó que en un evento una niña se le acercó y le pidió ayuda para sobrellevar las consecuencias que dejó el terremoto: “La mirada y la voz de un niño tienen una fuerza sagrada que ningún gobernante con corazón puede ignorar”.

“El pasado 28 de agosto estuve en Cali anunciando la donación de apartamentos, gracias al respaldo patriótico de nuestro sector inmobiliario y empresarial”, afirmó el mandatario colombiano.

También dijo: “En medio del evento, una pequeña se acercó a mí con la inocencia y el amor más puro para pedirme algo que jamás podría olvidar: un techo digno para su mamá”.

“Ese día, mirándola a los ojos, empeñé mi palabra y le dije que sí. Porque el amor de un hijo por su madre conmueve el alma, pero también nos obliga a actuar”, señaló el jefe de Estado.

Y avanzó con ese caso en particular, el cual atendió su administración: “El pasado jueves regresé a Cali para cumplir esa palabra, con hechos y no con discursos”.

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“Entregué a esta valiente familia las llaves de su nuevo apartamento, un hogar propio donde podrán comenzar una nueva etapa con dignidad, tranquilidad y esperanza”, recalcó.

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Finalmente, puntualizó en sus redes sociales: “Eso significa gobernar en el territorio: escuchar a la gente, empeñar la palabra y cumplirla. Devolver esperanza y dignidad a los hogares colombianos con soluciones reales”.