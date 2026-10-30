Antioquia

“Se comienza a hacer justicia, sigue el jefe de la banda”, Fico Gutiérrez sobre la orden de captura a Miguel Quintero

El alcalde de Medellín ha reiterado sus señalamientos contra el exalcalde de la ciudad Daniel Quintero, a quien responsabiliza del “robo que le hicieron a Medellín”.

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Redacción Semana
30 de octubre de 2026 a las 4:55 p. m.
Rueda de prensa de Fico Gutierrez a la salida de conversación con Cesar Gaviria
Rueda de prensa de Fico Gutierrez a la salida de conversación con Cesar Gaviria Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, se pronunció sobre la decisión de un juez de revocar la detención domiciliaria de Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, imputado en el caso de presunta corrupción relacionado con el Área Metropolitana.

“Luego de que apeláramos la decisión que había tomado un juez de darle casa por cárcel, justo que lo llevó a la mansión que construyó con los recursos que se robó de Medellín, un juez de la República acaba de ordenar la captura de Miguel Quintero y trasladarlo a una cárcel”, dijo.

Gutiérrez señaló que “se comienza a hacer justicia” y añadió que espera que el próximo en la lista de detenciones sea Daniel Quintero, a quien señala como “el jefe de la banda”.

“Son los responsables del robo que le hicieron a Medellín; que se termine de hacer justicia, faltan mucho y, por supuesto, el jefe de la banda”, puntualizó.