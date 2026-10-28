Canciller Omar Bula se refirió a la urgencia manifiesta con Thomas Greg para producir los pasaportes: “Es temporal”

El Ministerio de Relaciones Exteriores decidió declarar una nueva urgencia manifiesta para contratar temporalmente a Thomas Greg & Sons y que vuelva a producir los pasaportes del país, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente el convenio que había firmado el anterior gobierno con Portugal.

Cancillería firmó urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons para garantizar producción de pasaportes

El canciller Omar Bula entregó detalles del porqué de la decisión. “La Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, integrada por Thomas Greg & Sons de Colombia SA y Thales de Colombia SA, presentó una propuesta que, frente a las condiciones de disponibilidad y capacidad jurídica, técnica y financiera, era necesaria para garantizar la prestación de este servicio”, aseguró Bula.

El ministro aclaró que se trata de una solución momentánea mientras se resuelve de fondo el lío jurídico en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. “Suscribimos un contrato temporal de 15 meses que asegura la expedición de pasaportes bajo condiciones de seguridad, eficiencia y confiabilidad”, dijo.

Bula reiteró que se trata de una medida “temporal” porque la responsabilidad del Gobierno es mantener vigente el servicio de entrega de pasaportes a los colombianos.

La Cancillería había argumentado que la decisión se tomó con base en tres aspectos. El primero es el tiempo, ya que el inventario actual de libretas alcanzaría hasta noviembre de 2026. Y vincular a un operador nuevo que certifique la planta, la tecnología y la estructura para adelantar este proceso llevaría meses.

Thomas Greg & Sons volverá a producir los pasaportes hasta finales de 2027. Foto: Catalina Olaya COLPRENSA

Por otro lado, se tuvo en cuenta la seguridad documental, puesto que actualmente circulan dos diseños: el que hacía Thomas Greg & Sons desde hace varios años y el que instaló la Casa de la Moneda de Portugal en asociación con la empresa francesa In Groupe. En ese sentido, se espera que la empresa colombiana retome ese modelo con la urgencia manifiesta hasta el próximo año.

El tercer argumento fue el precio. Según detallaron, la propuesta de Thomas Greg & Sons mantiene los mismos valores de las vigencias anteriores, por lo que no se verá impactado el costo de la libreta para los colombianos.

La Cancillería no descarta adelantar un nuevo proceso licitatorio para establecer quién sería el encargado de producir los pasaportes. Ese hecho habría generado molestia en los portugueses, que reclaman que firmaron con el gobierno anterior el convenio con Colombia para ese proceso por lo menos en los 10 años siguientes, en los que se estableció que se capacitaría a la Imprenta Nacional para que las libretas sean realizadas en el país. La situación parece una novela de nunca acabar.