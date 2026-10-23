Gobierno De La Espriella ordena el cese de funciones de los consulados de Colombia en Florencia, Italia, y República de Chipre

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, por medio de la Cancillería, ordenó cesar las funciones de los consulados honorarios de Colombia en Florencia, Italia, y en la República de Chipre por medio de los decretos 1597 y 1595, respectivamente, del 22 de octubre de 2026.

“Declárese la cesación de funciones del señor Gianni Lusena como cónsul honorario de Colombia en Florencia, con circunscripción en la región de Toscana de la República Italiana y manténgase vacante el consulado honorario”, dice el primer decreto.

“Declárese la cesación de funciones del señor Reginos Pantelaki Tsanos como cónsul honorario de Colombia en Limassol, con circunscripción en todo el territorio nacional de la República de Chipre y manténgase vacante el consulado honorario”, menciona el segundo.

Esto se suma al cese de actividades que previamente se había hecho en los consulados de Bulgaria y Benín.