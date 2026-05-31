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Consulado de Manhattan en Nueva York está cerrado este domingo de elecciones. El puesto de votación fue en un colegio

Los colombianos en la Gran Manzana se sorprendieron cuando llegaron a la sede diplomática pues el consulado sí había sido el puesto de votación entre semana.

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Redacción Semana
31 de mayo de 2026 a las 11:38 a. m.
El consulado de Colombia en Manhattan está cerrado este domingo 31 de mayo.
El consulado de Colombia en Manhattan está cerrado este domingo 31 de mayo. Foto: Cortesía

Una sorpresa desagradable se llevaron centenares de personas que viven en Nueva York y habían inscrito su cédula para votar en el puesto de Manhattan.

Cuando llegaron este domingo encontraron un aviso que decía: “Apreciado ciudadano: si usted escogió su puesto de votación en el consulado de Manhattan para el domingo 31 de mayo de 2026, por temas de logística el consulado estará cerrado”.

Los votantes son dirigidos a otro puesto de votación en Beacon High School. Durante la jornada del voto anticipada (lunes 25 a sábado 30 de mayo) el puesto fue la sede consular y algunos votantes aseguraron que el cambio no fue informado de manera suficiente.